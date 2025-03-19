Μπαχτσελί: Το να αποκαλείται η σύλληψη του Ιμάμογλου «πραξικόπημα» αποτελεί ένδειξη «πολιτικού εκφυλισμού»

Ο κυριότερος πολιτικός σύμμαχος του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ότι η δικαιοσύνη της χώρας είναι ανεξάρτητη, σε δηλώσεις του μετά τη σύλληψη του κορυφαίου στελέχους της αντιπολίτευσης, του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, την Τετάρτη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ηγέτης του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP), ανέφερε σε δήλωσή του ότι το να αποκαλείται η σύλληψη του Ιμάμογλου «πραξικόπημα» αποτελεί ένδειξη «πολιτικού εκφυλισμού».

