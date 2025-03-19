Η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Παμ Μπόντι χαρακτήρισε «εσωτερική τρομοκρατία» τους βανδαλισμούς αυτοκινήτων Tesla, ιδιοκτήτης της οποίας είναι ο Ίλον Μασκ στενός συνεργάτης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που έχει αναλάβει να περικόψει τις κρατικές δαπάνες.

«Η σειρά βίαιων επιθέσεων εναντίον των Tesla δεν είναι τίποτα λιγότερο από εσωτερική τρομοκρατία», κατήγγειλε η Μπόντι σε ανακοίνωσή της χθες Τρίτη το βράδυ, ενώ διευκρίνισε ότι το υπουργείο της «έχει ήδη απαγγείλει κατηγορίες σε πολλούς δράστες αυτών των ενεργειών λαμβάνοντας υπόψη του» αυτή την παράμετρο.

«Συνεχίζουμε τις έρευνες και θα κάνουμε τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να πληρώσουν ακριβά, περιλαμβανομένων αυτών που ενεργούν μέσα από τη σκιές για να συντονίσουν και να χρηματοδοτήσουν αυτά τα εγκλήματα», πρόσθεσε.

Τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη πολλά αυτοκίνητα Tesla πυρπολήθηκαν και έγιναν στόχος πυροβολισμών σε χώρο στάθμευσης στο Λας Βέγκας, όπου οι δράστες έγραψαν με γκράφιτι τη λέξη «Αντισταθείτε», σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

«Τρομοκρατία», σχολίασε ο Μασκ στο Χ, αναρτώντας και ένα βίντεο από το περιστατικό.

Πολλά οχήματα, αντιπροσωπείες και χώροι φόρτισης Tesla έχουν βανδαλιστεί τις τελευταίες εβδομάδες στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη. Εξάλλου έχουν αυξηθεί οι εκκλήσεις για μποϊκοτάζ της εταιρείας, πρωτοπόρου των ηλεκτρικών οχημάτων, η χρηματιστηριακή αξία της οποίας έχει κατακρημνιστεί από τον Δεκέμβριο.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει τη στήριξή του στον Ίλον Μασκ, στον οποίο συμπεριφέρονται «με πολύ άδικο τρόπο», όπως έχει δηλώσει.

Μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα μετέτρεψε για λίγο τον Λευκό Οίκο σε αντιπροσωπεία της Tesla, εκθέτοντας πολλά οχήματα της εταιρείας και ανακοινώνοντας ότι θα αγοράσει ένα από αυτά.

«Θα σας πιάσουμε και θα περάσετε από την κόλαση», προειδοποίησε ο Ρεπουμπλικάνος τους υπεύθυνους για τους βανδαλισμούς αυτούς.

Ο Ίλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, προσέφερε 227 εκατ. δολάρια από την προσωπική του περιουσία στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ και μετά την εκλογή του Ρεπουμπλικάνου έχει αναχθεί σε στενό του συνεργάτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διόρισε τον Μασκ επικεφαλής μιας υπηρεσίας αρμόδιας για την κυβερνητική αποτελεσματικότητα (Doge), με στόχο τη δραστική περικοπή των κρατικών δαπανών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

