Τι γράφει η σύντροφός του, Γιούλια

Επίσκεψη στο μνήμα του

Η μητέρα του Αλεξέι Ναβάλνι, πολιτικού αντιπάλου του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε πως η εκτίμηση ότι ο γιος της πέθανε από δηλητηρίαση, «επιβεβαίωσε την πεποίθησή της ότι δολοφονήθηκε».

«Αυτό, επιβεβαιώνει αυτό που γνωρίζαμε από την αρχή», δήλωσε η Λιουντμίλα Ναβάλναγια κατά την επίσκεψή της στον τάφο του γιου της, στη Μόσχα τη Δευτέρα

«Γνωρίζαμε ότι ο γιος μας δεν πέθανε απλά στη φυλακή, αλλά δολοφονήθηκε», συμπληρώνει.

Η Ρωσία, που κατηγορείται για τον θάνατο του Ναβάλνι, έχει απορρίψει τις κατηγορίες.

Από την πλευρά της, η σύντροφος του Ναβάλνι, Γιούλια, με αφορμή τη δεύτερη επέτειο από τον θάνατό του, έγραψε τα εξής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Έχουμε επιτύχει την αλήθεια και μια μέρα θα επιτύχουμε και τη δικαιοσύνη».

Δεκάδες κάτοικοι της Μόσχας, καθώς και αρκετοί ξένοι διπλωμάτες, επισκέφθηκαν το νεκροταφείο Borisovskoye τη Δευτέρα, καταθέτοντας λουλούδια στον τάφο του Ναβάλνι.

Μια σημείωση που άφησαν στον τάφο έγραφε: «Αλεξέι, σε θυμόμαστε κάθε μέρα».

Σημειώνεται πως το Σάββατο, Βρετανοί και Ευρωπαίοι εξέδωσαν δήλωση στην οποία αναφέρουν ότι ο Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε το 2024, δολοφονήθηκε με τη χρήση δηλητηρίου που παρασκευάστηκε από τοξίνη βατράχου, σύμφωνα με το BBC.

