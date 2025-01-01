Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε τις εκδηλώσεις για την Πρωτοχρονιά μαζί με την κόρη του

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν και η κόρη του Τζου ε παρέστησαν στις εορταστικές εκδηλώσεις για την Πρωτοχρονιά, παρακολουθώντας μεταξύ άλλων ένα σόου πυροτεχνημάτων και μια επίδειξη χορού στον πάγο, μετέδωσε σήμερα το κρατικό μέσο KCNA.

Ανώτεροι αξιωματούχοι της Βόρειας Κορέας έδωσαν επίσης το παρών στις εκδηλώσεις, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε το κρατικό ΜΜΕ. Δεν υπήρξε καμία αναφορά για κάποια ομιλία που εκφώνησε ο Κιμ.

Το KCNA μετέδωσε χθες ότι ο Κιμ δεσμεύτηκε να εδραιώσει την πλήρη στρατηγική συνεργασία της χώρας του με τη Ρωσία, σε μια επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.