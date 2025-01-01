Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και επτά τραυματίστηκαν σε μια ρωσική επίθεση στο κέντρο του Κιέβου

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι επτά τραυματίστηκαν σήμερα στο Κίεβο από μία επίθεση του στρατού της Μόσχας, ο οποίος εξαπέλυσε ένα κύμα 111 μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ουκρανία ανήμερα της Πρωτοχρονιάς.

Αυτό το πλήγμα, την πρώτη ημέρα του 2025, έλαβε χώρα ενώ ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε χθες, στις ευχές του για το νέο έτος, ότι αυτή η χρονιά θα είναι εκείνη των διαπραγματεύσεων, οι οποίες θα πρέπει να «βάλουν τέλος στον πόλεμο».

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είχε απειλήσει, στα τέλη Δεκεμβρίου, να πλήξει το κέντρο του Κιέβου ως απάντηση στη χρήση αμερικανικών και βρετανικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς στη ρωσική επικράτεια.

«Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε έπειτα από μία επίθεση του εχθρού στο Κίεβο. Ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε επτά, εκ των οποίων δύο έγκυες γυναίκες», ανέφερε σήμερα η ουκρανική εισαγγελία στο Telegram.

Το θύμα έχασε τη ζωή του στη συνοικία Πετσέρσκ, στο ιστορικό κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας, όπου ξέσπασε μία πυρκαγιά σε μία πολυκατοικία και σε ένα κτίριο όπου στεγάζονται διοικητικές υπηρεσίες, σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Επρόκειτο για τη στέγη του κτιρίου της Εθνικής Τράπεζας της Ουκρανίας, σύμφωνα με την ίδια πηγή, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από τα γραφεία της προεδρίας.

Όπως ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση της πόλης, η σορός μίας γυναίκας ήταν που ανασύρθηκε από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας.

«Ακόμα και τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, η Ρωσία το μόνο για το οποίο νοιάζεται είναι πώς να βλάψει την Ουκρανία», αντέδρασε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Telegram.

Η πυρκαγιά ξέσπασε από συντρίμμια ντρόουν που κατερρίφθησαν από την αεράμυνα, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, την ώρα που δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν πολλές και ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο της πόλης σήμερα το πρωί.

Άνθρωποι τραυματίστηκαν και στη συνοικία Σβιατόσιν, στα περίχωρα του Κιέβου, όπου κάηκαν αυτοκίνητα και γραμμές του τραμ, σύμφωνα με τον δήμαρχο.

Από την πλευρά του, η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 63 εκ των 111 drone που η Ρωσία έστειλε στην Ουκρανία, ιδίως επιθετικά ντρόουν Shahed και «άλλου τύπου μη επανδρωμένα οχήματα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.