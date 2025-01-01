Λογαριασμός
Συναγερμός στη Νέα Ορλεάνη: Αυτοκίνητο έπεσε με ταχύτητα πάνω σε πλήθος - Τουλάχιστον 10 νεκροί και 30 τραυματίες (Βίντεο)

Το όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος στην οδό Bourbon στη γαλλική συνοικία ενώ κόσμος διασκέδαζε για την Πρωτοχρονιά - Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή

Νέα Ορλεάνη όχημα

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 30 τραυματίστηκαν όταν φορτηγάκι έπεσε πάνω σε πλήθος στην οδό Bourbon και Canal στη γαλλική συνοικία της Νέας Ορλεάνης γύρω στις 3 τα ξημερώματα τοπική ώρα, σύμφωνα αξιωματούχους έκτακτης ανάγκης της πόλης. 

«Η 8η Περιφέρεια αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται ένα περιστατικό μαζικών ατυχημάτων που αφορούσε ένα όχημα που έπεσε πάνω σε ένα μεγάλο πλήθος στην οδό Canal και Bourbon. Υπάρχουν 30 τραυματίες που έχουν μεταφερθεί με ασθενοφόρα και 10 θάνατοι. Οι εταίροι δημόσιας ασφάλειας ανταποκρίνονται στη σκηνή. Θα ακολουθήσουν ενημερώσεις μόλις υπάρξουν» αναφέρει η ανακοίνωση της επίσημης υπηρεσίας της πόλης NOLA Ready.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός έπεσε πάνω στο πλήθος, στη συνέχεια βγήκε από το όχημα και άρχισε να πυροβολεί. 

Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Ορλεάνης είπε νωρίτερα στο CBS News ότι «οι αρχικές αναφορές δείχνουν ότι ένα αυτοκίνητο μπορεί να έπεσε πάνω σε μια ομάδα ανθρώπων. Οι τραυματισμοί είναι άγνωστοι, αλλά υπάρχουν αναφορές για θύματα».

Η Nola Ready - το τμήμα της πόλης της Νέας Ορλεάνης που είναι υπεύθυνο για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης - προειδοποιεί τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

«Υπήρξε ένα περιστατικό μαζικών απωλειών στην οδό Canal και Bourbon. Απομακρυνθείτε από την περιοχή», λέει η Nola Ready σε μια ανάρτηση στο X.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το χάος που επικρατεί στο σημείο ενώ δείχνουν πολλά θύματα να κείτονται στο έδαφος. Στο βάθος ακούγονται πυροβολισμοί και φαίνονται άνθρωποι να τρέχουν από την περιοχή.

Στην συγκεκριμένη περιοχή είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου για να παρακολουθήσει μια υπαίθρια συναυλία και την αντίστροφη μέτρηση για την Πρωτοχρονιά, με εστιατόρια να προσφέρουν ειδικές προσφορές και παραστάσεις, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της πόλης. Το περιστατικό σημειώθηκε ώρες πριν η Νέα Ορλεάνη φιλοξενήσει το Sugar Bowl το βράδυ της Τετάρτης. Ο ετήσιος αγώνας ποδοσφαίρου κολλεγίων προσελκύει οπαδούς από όλη τη χώρα. Στο φετινό Sugar Bowl θα συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια και το Πανεπιστήμιο της Νοτρ Νταμ, με τον νικητή να προκρίνεται στους ημιτελικούς των Κολεγιακών  Πλέι οφ ποδοσφαίρου. 

Ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα Τζεφ Λάντρι χαρακτήρισε το θανατηφόρο περιστατικό «φρικτή πράξη βίας» και ζήτησε προσευχές για τα θύματα και τους πρώτους ανταποκριτές σε μια ανάρτηση στο X. 

