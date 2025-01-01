Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 30 τραυματίστηκαν όταν φορτηγάκι έπεσε πάνω σε πλήθος στην οδό Bourbon και Canal στη γαλλική συνοικία της Νέας Ορλεάνης γύρω στις 3 τα ξημερώματα τοπική ώρα, σύμφωνα αξιωματούχους έκτακτης ανάγκης της πόλης.

🔴 Almeno 10 persone uccise da un autista di un pick-up che si è lanciato contro la folla a New Orleans. Sono seguiti dei colpi di arma da fuoco.@Emergenza24 #NewOrleans #Usa #breaking #news pic.twitter.com/PP26Afl5ns January 1, 2025

«Η 8η Περιφέρεια αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται ένα περιστατικό μαζικών ατυχημάτων που αφορούσε ένα όχημα που έπεσε πάνω σε ένα μεγάλο πλήθος στην οδό Canal και Bourbon. Υπάρχουν 30 τραυματίες που έχουν μεταφερθεί με ασθενοφόρα και 10 θάνατοι. Οι εταίροι δημόσιας ασφάλειας ανταποκρίνονται στη σκηνή. Θα ακολουθήσουν ενημερώσεις μόλις υπάρξουν» αναφέρει η ανακοίνωση της επίσημης υπηρεσίας της πόλης NOLA Ready.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός έπεσε πάνω στο πλήθος, στη συνέχεια βγήκε από το όχημα και άρχισε να πυροβολεί.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Ορλεάνης είπε νωρίτερα στο CBS News ότι «οι αρχικές αναφορές δείχνουν ότι ένα αυτοκίνητο μπορεί να έπεσε πάνω σε μια ομάδα ανθρώπων. Οι τραυματισμοί είναι άγνωστοι, αλλά υπάρχουν αναφορές για θύματα».

ABD'nin New Orleans şehrinde bir araç sürücüsü, yeni yıl kutlaması yapan kalabalığın arasına daldı.



Sürücü, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/l6qrEQY7LE — 3W (@WorldWarWatch) January 1, 2025

Η Nola Ready - το τμήμα της πόλης της Νέας Ορλεάνης που είναι υπεύθυνο για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης - προειδοποιεί τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

«Υπήρξε ένα περιστατικό μαζικών απωλειών στην οδό Canal και Bourbon. Απομακρυνθείτε από την περιοχή», λέει η Nola Ready σε μια ανάρτηση στο X.

A "mass casualty" event has occurred in the French Quarter on Bourbon Street, New Orleans. More than 10 people have lost their lives. Reports indicate that a car drove into a crowd of people. pic.twitter.com/SXPF1mj5ar — TacticalEdge (@EdgeE50124) January 1, 2025

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το χάος που επικρατεί στο σημείο ενώ δείχνουν πολλά θύματα να κείτονται στο έδαφος. Στο βάθος ακούγονται πυροβολισμοί και φαίνονται άνθρωποι να τρέχουν από την περιοχή.

Στην συγκεκριμένη περιοχή είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου για να παρακολουθήσει μια υπαίθρια συναυλία και την αντίστροφη μέτρηση για την Πρωτοχρονιά, με εστιατόρια να προσφέρουν ειδικές προσφορές και παραστάσεις, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της πόλης. Το περιστατικό σημειώθηκε ώρες πριν η Νέα Ορλεάνη φιλοξενήσει το Sugar Bowl το βράδυ της Τετάρτης. Ο ετήσιος αγώνας ποδοσφαίρου κολλεγίων προσελκύει οπαδούς από όλη τη χώρα. Στο φετινό Sugar Bowl θα συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια και το Πανεπιστήμιο της Νοτρ Νταμ, με τον νικητή να προκρίνεται στους ημιτελικούς των Κολεγιακών Πλέι οφ ποδοσφαίρου.

Ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα Τζεφ Λάντρι χαρακτήρισε το θανατηφόρο περιστατικό «φρικτή πράξη βίας» και ζήτησε προσευχές για τα θύματα και τους πρώτους ανταποκριτές σε μια ανάρτηση στο X.

A horrific act of violence took place on Bourbon Street earlier this morning.



Please join Sharon and I in praying for all the victims and first responders on scene.



I urge all near the scene to avoid the area. — Governor Jeff Landry (@LAGovJeffLandry) January 1, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.