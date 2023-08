Ο Ίλον Μασκ υπόσχεται ότι η X θα πληρώσει τα νομικά έξοδα όσων «αντιμετωπίσθηκαν άδικα» έπειτα από αναρτήσεις τους στην πλατφόρμα

Ο Ίλον Μασκ δήλωσε πως η πλατφόρμα του κοινωνικής δικτύωσης X θα πληρώσει τα νομικά έξοδα και θα καταθέσει αγωγές για λογαριασμό ανθρώπων, οι οποίοι αντιμετωπίσθηκαν άδικα από εργοδότες επειδή έκαναν κάποια ανάρτηση ή ακόμη και «like» σε ανάρτηση άλλου στον ιστότοπο που ήταν προηγουμένως γνωστός ως Twitter.

«Αν αντιμετωπισθήκατε άδικα από τον εργοδότη σας επειδή κάνατε κάποια ανάρτηση ή κάνατε 'like' σε κάτι σ' αυτή την πλατφόρμα, θα χρηματοδοτήσουμε τα νομικά σας έξοδα», ανέφερε ο Μασκ σε καταχώρισή του αργά χθες, Σάββατο, το βράδυ στην X, προσθέτοντας ότι δεν θα υπάρξει όριο στη χρηματοδότηση των νομικών εξόδων.

If you were unfairly treated by your employer due to posting or liking something on this platform, we will fund your legal bill.



No limit.



Please let us know.