Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην κωμόπολη Τσάθαμ, κοντά στο Σπρίνγκφιλντ του Ιλινόι, στις ΗΠΑ, όταν αυτοκίνητο εισέβαλε σε κτίριο όπου λειτουργούσε πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά, σκοτώνοντας τέσσερις ανήλικους και τραυματίζοντας αρκετούς ακόμη, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

JUST IN: Woman drives car through daycare and after-school camp in Chatham, Illinois, killing at least 4 people, police say pic.twitter.com/5CM1CAQdWL April 28, 2025

Σύμφωνα με το Associated Press, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 3:20 μ.μ., όταν το όχημα χτύπησε τρεις ανθρώπους έξω από το κτίριο, διαπέρασε το εσωτερικό και στη συνέχεια χτύπησε ακόμη ένα άτομο πριν βγει από την πίσω πλευρά, σύμφωνα με τον αναπληρωτή αρχηγό της αστυνομίας του Τσάθαμ, Σκοτ Τάρτερ.

Οι τέσσερις νεκροί ήταν παιδιά ηλικίας από 4 έως 18 ετών, όπως επιβεβαίωσε η Πολιτειακή Αστυνομία του Ιλινόι μέσω επίσημης ανακοίνωσης.

Αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία για περίθαλψη, χωρίς μέχρι στιγμής να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή τους.

Η οδηγός του οχήματος δεν τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε για ιατρική αξιολόγηση στο νοσοκομείο.

Το κτίριο στεγάζει το YNOT Outdoors, έναν οργανισμό που προσφέρει μετά το σχολείο δραστηριότητες και καλοκαιρινές κατασκηνώσεις για παιδιά και νέους, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του.

Το Τσάθαμ είναι μια κοινότητα περίπου 15.000 κατοίκων, που αυτή τη στιγμή πενθεί και αναζητά απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Τζέι Μπι Πρίτσκερ ανέφερε σε ανακοίνωσή του που δημοσιοποίησε μέσω X ότι αισθάνεται «φρίκη» και «βαθιά θλίψη» για την τραγωδία.

«Γονείς αποχαιρέτισαν τα παιδιά τους αυτό το πρωί χωρίς να γνωρίζουν πως θα ήταν η τελευταία φορά. Η καρδιά μου είναι βαριά για αυτές τις οικογένειες και το αδιανόητο πένθος που ζουν — κάτι που κανένας γονιός δεν θα έπρεπε να υπομένει ποτέ», σχολίασε.

Συνεχίζει να διενεργείται έρευνα για το δυστύχημα.

Πηγή: Associated Press

