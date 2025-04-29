Το διεθνές δίκαιο υφίσταται «μετωπικές επιθέσεις» από πλευράς της κυβέρνησης των ΗΠΑ αφότου επέστρεψε στην εξουσία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο, καταγγέλλει η Διεθνής Αμνηστία, εκφράζοντας στην ετήσια έκθεσή της, την οποία δίνει στη δημοσιότητα σήμερα, ανησυχία για τις αυξανόμενες απειλές με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπο το παγκόσμιο σύστημα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Δυνάμεις εύρους «άνευ προηγουμένου» έχουν βαλθεί να τελειώσουν «τα ιδεώδη για ανθρώπινα δικαιώματα για όλους και για όλες», έχουν σκοπό «να καταστρέψουν το διεθνές σύστημα που σφυρηλατήθηκε με το αίμα και τα δεινά του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου και του Ολοκαυτώματός του», προειδοποιεί η γενική διευθύντρια της ΜΚΟ, η Ανιές Καλαμάρ, στα προλεγόμενα της έκθεσης.

Η Διεθνής Αμνηστία εξεγείρεται για τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων που «καταστράφηκαν» το 2024, λόγω πολέμων και ωμοτήτων στην Εγγύς Ανατολή, στο Σουδάν, στην Ουκρανία, ή ακόμη για την απελπιστική κατάσταση των γυναικών στο Αφγανιστάν.

Η έκθεση κατηγορεί ορισμένα από τα πιο ισχυρά κράτη στην υφήλιο, όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα, πως «υπονομεύουν» κεκτημένα του διεθνούς δικαίου, καθώς και τους αγώνες εναντίον της φτώχειας και των διακρίσεων.

Αν κι αυτές οι «ανεύθυνες και τιμωρητικές επιθέσεις» βρίσκονταν σε εξέλιξη εδώ και χρόνια, η επάνοδος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο «επιτάχυνε» τη διαδικασία, κρίνει η ΜΚΟ.

Οι πρώτες εκατό ημέρες της δεύτερης θητείας του Ρεπουμπλικάνου «σημαδεύτηκαν από κύμα μετωπικών επιθέσεων εναντίον της υποχρέωσης για λογοδοσία ως προς τα θεμελιώδη δικαιώματα, εναντίον του διεθνούς δικαίου και εναντίον του ΟΗΕ», καταγγέλλει η κυρία Καλαμάρ, η οποία καλεί σε «συντονισμένη αντίσταση».

Η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ πάγωσε τη διεθνή βοήθεια, μείωσε τη χρηματοδότηση πολλών θεσμών του ΟΗΕ και προχωρά σε επικρινόμενες απελάσεις κρατουμένων σε άλλες χώρες, ιδίως στη Λατινική Αμερική.

«Ισχυρές κυβερνήσεις εμπόδισαν επανειλημμένα προσπάθειες να αναληφθεί ουσιώδης δράση για να τερματιστούν ωμότητες», τονίζει ευρύτερα η Αμνηστία στην έκθεσή της.

Επικρίνει ειδικά χώρες που αμφισβήτησαν αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔ) σε βάρος του Ισραήλ, μετά την προσφυγή της Νότιας Αφρικής για τη διάπραξη «γενοκτονίας» σε βάρος των Παλαιστινίων.

Καθώς και εκείνες, όπως η Ουγγαρία, που αρνούνται να εφαρμόσουν εντάλματα σύλληψης τα οποία εξέδωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) σε βάρος ισραηλινών ηγετών, πάνω απ’ όλα του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Οι ΗΠΑ, η Βρετανία και πολλές χώρες μέλη της ΕΕ υποστήριξαν δημόσια τις ενέργειες του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας», στηλιτεύει ακόμη η Διεθνής Αμνηστία.

Πλέον, τονίζει η ΜΚΟ, ο κόσμος παρακολουθεί «γενοκτονία σε απευθείας μετάδοση» στον παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία — θέση που απορρίπτει κατηγορηματικά η κυβέρνηση του Ισραήλ.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου 2023 με έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας από τον στρατιωτικό βραχίονα της Χαμάς με ορμητήριο τον θύλακο, που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.218 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, απήχθησαν 251 άνθρωποι, από τους οποίους 58 παραμένουν στα χέρια παλαιστίνιων μαχητών, ωστόσο 34 εξ αυτών έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα η κυβέρνηση του Ισραήλ ορκίστηκε να εξαλείψει τη Χαμάς και διεξάγει έκτοτε καταστροφικό πόλεμο που έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 52.000 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Το 2024 σημαδεύτηκε επίσης από τον πόλεμο στο Σουδάν ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ). Η ένοπλη σύρραξη αυτή προκάλεσε «τη μεγαλύτερη κρίση εξαναγκαστικού εκτοπισμού (πληθυσμού) στον κόσμο σήμερα», με πάνω από 11 εκατομμύρια ξεριζωμένους, θυμίζει η Αμνηστία.

Ο λιμός πλήττει εκατομμύρια αμάχους κι η τραγωδία αυτή εκτυλίσσεται με φόντο τη «σχεδόν γενική αδιαφορία» του υπόλοιπου κόσμου, αγανακτεί η ΜΚΟ.

Ακόμη, η Διεθνής Αμνηστία ανησυχεί για τις επιθέσεις εναντίον των γυναικών και των ΛΟΑΤΚΙ+. Η βία και οι διακρίσεις αυτής της φύσης κατέγραψαν «ανάφλεξη», ραγδαία αύξηση το 2024, τόσο στο πλαίσιο ένοπλων συρράξεων, όπως στο Σουδάν, όσο και σε κράτη όπως το Αφγανιστάν, όπου οι γυναίκες και τα κορίτσια υφίστανται τις συνέπειες της δρακόντειας σκλήρυνσης της νομοθεσίας από το de facto καθεστώς των Ταλιμπάν.

Επιπλέον, η ΜΚΟ τονίζει την «επείγουσα ανάγκη» ρύθμισης στα πεδία των τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης για να υπάρχουν εγγυήσεις ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα γίνονται σεβαστά, υπογραμμίζοντας πως «κυβερνήσεις καταχρώνται ολοένα περισσότερο εργαλεία λογισμικού για κατασκοπεία και άλλα εργαλεία παρακολούθησης» αντιπάλων τους.

Πηγή: skai.gr

