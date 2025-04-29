Οι ΗΠΑ έχασαν 7 Reapers στην Υεμένη από τον Μάρτιο

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχασαν επτά drones τύπου MQ-9 Reaper —αξίας 30 εκατομμυρίων έκαστο— στην περιοχή της Υεμένης από τα μέσα Μαρτίου, στο πλαίσιο των εντατικών αεροπορικών επιχειρήσεων που διεξάγουν εναντίον των ανταρτών Χούθι, είπε χθες Δευτέρα αμερικανός αξιωματούχος.

«Επτά MQ-9 κατέπεσαν από τη 15η Μαρτίου», ανέφερε ο αξιωματούχος αυτός, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Δεν διευκρίνισε τα αίτια των απωλειών αυτών, η πιο πρόσφατη από τις οποίες καταγράφτηκε κατ’ αυτόν την 22η Απριλίου.

Τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα του τύπου, με πλήθος αισθητήρων, που χρησιμοποιούνται τόσο για επιτήρηση, όσο και για επιθέσεις, είχαν αθροιστικά αξία 210 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στις απώλειες αεροσκαφών προστέθηκε χθες αυτή του μαχητικού που έπεσε στο νερό κατά τη διάρκεια ελιγμού του αεροπλανοφόρου USS Harry Truman, στην Ερυθρά Θάλασσα. Στο ατύχημα τραυματίστηκε ναύτης. Κατά πληροφορίες ΜΜΕ, το συμβάν σημειώθηκε καθώς το πελώριο πλοίο έκανε αμυντικό ελιγμό, κατά τη διάρκεια επίθεσης των Χούθι.

Το αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων τύπου F/A-18E (Boeing) κόστιζε 67 εκατομμύρια δολάρια το ένα το 2021.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σφυροκοπούν σχεδόν καθημερινά τους Χούθι από τη 15η Μαρτίου στο πλαίσιο της επιχείρησης «Rough Rider» προκειμένου όπως λένε να εξαλείψουν την απειλή που εγείρουν οι αντάρτες για τα εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν.

Οι Χούθι, κίνημα υποστηριζόμενο από το Ιράν, κατηγόρησαν τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ότι βομβάρδισαν κέντρο κράτησης στη Σαάντα, λίκνο και προπύργιό τους στον βορρά, σκοτώνοντας 68 αφρικανούς μετανάστες που ήταν έγκλειστοι εκεί.

Οι αντάρτες, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της Υεμένης, επιτίθενται σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα ή στον Κόλπο του Άντεν από τα τέλη του 2023, λέγοντας πως δρουν σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή από τις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ σε αντίποινα για την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Αναλαμβάνουν εξάλλου συχνά την ευθύνη για εκτοξεύσεις πυραύλων εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοινώνουν σε σχεδόν όλες τις περιπτώσεις πως οι πύραυλοι αυτοί αναχαιτίζονται και καταρρίπτονται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.