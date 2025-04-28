Τριαντάρης άκουσε να του απαγγέλλονται χθες Κυριακή κατηγορίες για 8 φόνους, μετά την επίθεση που διέπραξε μετατρέποντας αυτοκίνητο σε όπλο στο Βανκούβερ, σκοτώνοντας 11 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους, εν μέσω φεστιβάλ της κοινότητας των μεταναστών από τις Φιλιππίνες στην καναδική μεγαλούπολη.

«Η εισαγγελία της Βρετανικής Κολομβίας απήγγειλε κατηγορίες στον Κάι-Τζι Άνταμ Λο, 30 ετών, για οκτώ φόνους», εξήγησε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας πως αναμένεται να του απαγγελθούν κι άλλες κατηγορίες.

Ο νεαρός, ο οποίος συνελήφθη αφού έριξε SUV πάνω σε πλήθος το βράδυ του Σαββάτου, έπασχε από προβλήματα ψυχικής υγείας, ανέφερε νωρίτερα χθες αξιωματικός της αστυνομίας του Βανκούβερ, ο Στιβ Ράι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Αποκλείουν τρομοκρατική ενέργεια οι αρχές

Το όχημα μπήκε στον δρόμο στις 8:14 μ.μ. το Σάββατο και παρέσυρε πολίτες που συμμετείχαν στο φεστιβάλ «Lapu Lapu Day», ανακοίνωσε η αστυνομία του Βανκούβερ σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα.

Police in Vancouver, Canada, have confirmed at least nine deaths after a car rammed into crowds at a street festival. An investigation is underway. Hundreds of thousands of people had gathered to celebrate the Filipino Lapu Lapu Day. pic.twitter.com/1TvekkNfFf — DW News (@dwnews) April 27, 2025

«Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί πώς και γιατί συνέβη αυτή η φρικτή επίθεση. Ένα άτομο βρίσκεται υπό κράτηση και θεωρείται ότι ενήργησε μόνο του», δήλωσε ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος ακύρωσε την πρώτη του προεκλογική εκδήλωση την τελευταία ημέρα της καμπάνιας, ενόψει των εκλογών της Δευτέρας.

Βίντεο από το σημείο δείχνει νεκρούς και τραυματίες κατά μήκος ενός στενού δρόμου στο Νότιο Βανκούβερ, όπου είχαν παραταχθεί καντίνες με φαγητό. Το μπροστινό μέρος του SUV του δράστη έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

Το φεστιβάλ φιλοξενούσε σχεδόν 100.000 ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους ήταν οικογένειες με μικρά παιδιά. Η Ημέρα Lapu Lapu πήρε το όνομά της από τον αρχηγό LapuLapu, έναν αυτόχθονα ηγέτη αντίστασης στις Φιλιππίνες, ο οποίος το 1521 ηγήθηκε της νίκης επί του Πορτογάλου εξερευνητή Φερδινάνδου Μαγγελάνου.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ διέκοψε την προεκλογική του εκστρατεία για να απευθύνει διάγγελμα στη χώρα το πρωί της Κυριακής.

The Vancouver terrorist who ran down 20+ casualties at the Lapu Lapu festival tonight didn't stop.



He kept driving. His terrorism rampage only ended because his vehicle was destroyed to the point it was no longer operable.



Then he tried to run off on foot. pic.twitter.com/DT3J4ucDQk — Joseph Seiler (@Joseph_Seiler) April 27, 2025

«Αυτές οι οικογένειες ζουν τον χειρότερο εφιάλτη κάθε οικογένειας», δήλωσε εμφανώς συγκινημένος ο Κάρνεϊ. «Ξέρω ότι όλοι οι Καναδοί πενθούν μαζί σας. Ξέρω ότι είμαστε ενωμένοι μαζί σας.»

Ο Κάρνεϊ είπε ότι είχε ενημερωθεί από αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο δράστης ενήργησε μόνος του και ότι δεν υπάρχει απειλή για το κοινό.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 μ.μ. τοπική ώρα. Μια φωτογραφία που αναρτήθηκε στο Χ (πρώην Twitter) μισή ώρα πριν έδειχνε έναν πολυσύχναστο δρόμο γεμάτο με νέους που περιηγούνταν στους πάγκους.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν διαδικτυακά δείχνουν ένα μαύρο SUV με κατεστραμμένο καπό σταθμευμένο σε δρόμο, ενώ διασώστες προσέφεραν πρώτες βοήθειες σε ανθρώπους που κείτονταν στο έδαφος.

Μάρτυρας δήλωσε ότι είδε όχημα να κινείται επικίνδυνα κοντά στο φεστιβάλ λίγο πριν χτυπήσει το πλήθος. Η εφημερίδα Vancouver Sun ανέφερε ότι στην περιοχή βρίσκονταν χιλιάδες άνθρωποι.

«Δεν πρόλαβα να δω τον οδηγό, άκουσα μόνο τον κινητήρα να ανεβάζει στροφές», δήλωσε ο Γιοσέμπ Βαρντέχ. «Βγήκα από την καντίνα, κοίταξα κάτω στον δρόμο και έβλεπα μόνο σώματα παντού. Διέσχισε ολόκληρο το τετράγωνο, κατευθύνθηκε ευθεία μέσα στο πλήθος.»

Ο Κρις Πανγκιλιάν, δημοσιογράφος από το Τορόντο που παρευρισκόταν στο φεστιβάλ, δήλωσε στο CBC ότι «ο οδηγός πάτησε απότομα το γκάζι και χτύπησε εκατοντάδες ανθρώπους. Ήταν σαν να βλέπεις μια μπάλα του μπόουλινγκ να χτυπά κορύνες που πετάγονταν παντού.»

«Ήταν σαν εμπόλεμη ζώνη... Σώματα παντού στο έδαφος», πρόσθεσε.

Παρευρισκόμενοι κατάφεραν να πιάσουν τον ύποπτο μέχρι να φτάσει η αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

