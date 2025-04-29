Η κυβέρνηση Τραμπ θα μειώσει τους δασμούς σε ξένα ανταλλακτικά για τα αυτοκίνητα εγχώριας κατασκευής

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα μειώσει ορισμένους δασμούς που επιβάλλονται σε ξένα ανταλλακτικά για αυτοκίνητα εγχώριας κατασκευής και διατηρώντας τους δασμούς στα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στο εξωτερικό, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ οικοδομεί μια σημαντική συνεργασία τόσο με τις εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες όσο και με τους σπουδαίους Αμερικανούς εργάτες μας», δήλωσε ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, σημείωσε.

Πηγή: reuters.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.