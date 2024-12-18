Ιγκόρ Κιρίλοφ: Το θρίλερ της εκδίκησης του Κιέβου

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο Ιγκόρ Κιρίλοφ, επικεφαλής των Πυρηνικών, Χημικών και Βιολογικών Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας (RKhBZ), έπεσε νεκρός χθες το πρωί στη Μόσχα, όταν ένα παγιδευμένο με εκρηκτικά ηλεκτρικό σκούτερ, που είχε τοποθετηθεί δίπλα από την είσοδο της πολυκατοικίας του, «έσκασε» τη στιγμή που ο Ρώσος αντιστράτηγος έβγαινε από αυτή. Από την επίθεση τη ζωή του έχασε, επίσης, και ο υπασπιστής του, Ίλια Πολικάρποφ.

Πηγή από την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) μιλώντας στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters είπε ότι πίσω από την επίθεση είναι το Κίεβο.

Ο Κιρίλοφ, στον οποίο η Βρετανία είχε επιβάλει κυρώσεις ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο κατηγορώντας τον ότι ήταν υπεύθυνος για τη βοήθεια ανάπτυξης χημικών όπλων στην Ουκρανία – τη στιγμή που η Μόσχα επιμένει πως δεν διαθέτει ούτε ένα – αποτελεί τον πλέον υψηλόβαθμο Ρώσο στρατιωτικό αξιωματούχο που σκοτώνεται μακριά από τα πεδία των μαχών της Ουκρανίας και του Κουρσκ από την έναρξη του πολέμου.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Ντιμίτρι Μεντβέντεφ, διαμήνυσε ότι η ουκρανική ηγεσία θα υποστεί σκληρά αντίποινα. «Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να εξοντώσουμε εκείνους οι οποίοι διέταξαν τη δολοφονία του αντιστράτηγου Κιρίλοφ, δηλαδή τη στρατιωτική και πολιτική ηγεσία της Ουκρανίας», υπογράμμισε σχετικά.

Αμοντάριστο υλικό, το οποίο έχει αναρτηθεί σε Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης και πιθανότατα συλλέχθηκε από κάμερα αυτοκινήτου στο σημείο, αποτυπώνει δύο άνδρες να εξέρχονται του κτιρίου διαμερισμάτων, προτού σημειωθεί η έκρηξη που παρέσυρε στον θάνατο τους δύο άνδρες. Μάλιστα το κανάλι Mash στην πλατφόρμα Telegram, δημοσίευσε μία φωτογραφία στην οποία διακρίνονται δύο σωροί επάνω στο χιόνι και γύρω τους γυαλιά από τα σπασμένα παράθυρα διαμερισμάτων.

Μία ημέρα νωρίτερα, τη Δευτέρα, η Υπηρεσία Μυστικών της Ουκρανίας είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης κατά του Κιρίλοφ για φερόμενα εγκλήματα κατά των δυνάμεων της Ουκρανίας.

Ρωσικά Μέσα Ενημέρωσης ανέφεραν πως οι ερευνητές εξέταζαν διάφορες θεωρίες επικεντρώνοντας την προσοχή τους στο πώς οι δράστες παρακολουθούσαν τον Κιρίλοφ και μάλιστα στο διαμέρισμά του, ποιος τοποθέτησε τη βόμβα στο σκούτερ και ποια είναι η τοποθεσία από την οποία αυτή πυροδοτήθηκε.

Ο Κιρίλοφ ήταν ο ανώτατος διοικητής των Ρωσικών Δυνάμεων Προστασίας από Ραδιενεργά, Χημικά και Βιολογικά Όπλα ήδη από το 2017.

Τον περασμένο Ιούνιο η Ουκρανία κατηγόρησε τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί στις επιθέσεις της επικίνδυνα, απαγορευμένα, χημικά. Την ίδια στιγμή, και η Βρετανία αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν, επίσης, κατηγορήσει τη Ρωσία για χρήση της τοξικής χλωροπικρίνης κατά παράβασης της σύμβασης για τα χημικά όπλα. Ο ίδιος ο Κιρίλοφ δε είχε κατηγορήσει το Κίεβο ότι σχεδίαζε να κατασκευάσει μία «βρώμικη βόμβα», ενώ τόνιζε, επίσης, πως η Ουκρανία χρησιμοποιώντας ειδικά σχεδιασμένα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ντρόουν μετέφερε μολυσμένα κουνούπια για να νοσήσουν από ελονοσία οι Ρώσοι στρατιώτες.

Η δολοφονία ενός υψηλόβαθμου Ρώσου στρατιωτικού αξιωματούχου στη ρωσική πρωτεύουσα για τους Ρώσους αποτελεί ένα σημάδι πως ο πόλεμος συμβαίνει και μάλιστα πολύ κοντά από το κατώφλι του σπιτιού τους.

Μάλιστα, πριν από μερικές μόλις ημέρες Ρώσος εμπειρογνώμονας όπλων, ο οποίος εμπλέκεται στον εκσυγχρονισμό των ρωσικών πυραύλων κρουζ, πυρολοβολήθηκε θανάσιμα κοντά στην κατοικία του στη Μόσχα. Πρόκειται για τον Μιχαήλ Σάτσκι και σύμφωνα με τα ουκρανικά Μέσα Ενημέρωσης πίσω από τη δολοφονία του βρίσκεται στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας. Έχουν προηγηθεί δε οι δολοφονίες των Βαλερί Τρανκόφκι πλοιάρχου του πολεμικού ναυτικού αλλά και του Σεργκέι Γιεφσιούκοφ, άλλοτε διοικητή φυλακών έπειτα από εκρήξεις βομβών σε παγιδευμένα με εκρηκτικά αυτοκινήτων. Κανείς όμως τόσο κοντά στον πρόεδρο Πούτιν. Αυτός είναι και ένας από του βασικούς λόγους που αναλυτές εκτιμούν ότι η δολοφονία Κιρίλοφ θα φέρει σκληρή απάντηση από το Κρεμλίνο.

