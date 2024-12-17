Ουκρανία: «Εμείς σκοτώσαμε τον υποστράτηγο Ιγκόρ Κιρίλοφ στη Μόσχα»

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) σκότωσε τον Ρώσο αντιστράτηγο Ιγκόρ Κιρίλοφ με ειδική επιχείρηση που πραγματοποίησε τα ξημερώματα στη Μόσχα, δήλωσε στο Ρόιτερς πηγή στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό αυτό από ανεξάρτητη πηγή.

Μαζί με τον Κιρίλοφ πέθανε και ο υπασπιστής του Ίλια Πολικάρποφ. Ο Ιγκόρ Κιρίλοφ και ο βοηθός του σκοτώθηκαν ακαριαία ανέφερε το πρακτορείο το TASS, επικαλούμενο ιατρικές υπηρεσίες.

Η πηγή στην SBU είπε ότι το Κίεβο θεωρούσε τον Κιρίλοφ εγκληματία πολέμου και «απολύτως θεμιτό στόχο», καθώς τον κατηγορούσε ότι είχε διατάξει τη χρήση στον πόλεμο απαγορευμένων χημικών όπλων εναντίον ουκρανικών δυνάμεων.

Ο Ρώσος ανώτατος αξιωματικός δολοφονήθηκε στη Μόσχα με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που ήταν κρυμμένος σ' ένα ηλεκτρικό πατίνι, δήλωσαν σήμερα Ρώσοι ερευνητές. Η αυτοσχέδια βόμβα περιείχε 300 γραμμάρια εκρηκτική ύλη ισοδύναμη με ΤΝΤ, ενώ ήταν γεμάτη με αιχμηρά αντικείμενα, διευκρίνισαν οι επιχειρησιακές υπηρεσίες στο TASS.

Ο αντιστράτηγος Ιγκόρ Κιρίλοφ, ο οποίος ήταν επικεφαλής των ρωσικών Στρατευμάτων Πυρηνικής, Βιολογικής και Χημικής Προστασίας, σκοτώθηκε έξω από κτίριο διαμερισμάτων στη λεωφόρο Ριαζάνσκι μαζί με τον υπασπιστή του, ανέφερε σε δήλωσή της η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, η οποία ερευνά τα σοβαρά εγκλήματα.

Σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ρωσικά κανάλια στο Telegram εικονίζεται η είσοδος ενός κτιρίου που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και δύο πτώματα που κείτονται στο ματωμένο χιόνι.

Σε εικόνες βίντεο του Ρόιτερς από τη σκηνή της επίθεσης φαίνεται ένας αστυνομικός κλοιός. Οι ερευνητές είπαν ότι άρχισαν ποινική έρευνα για το φόνο δύο στρατιωτικών. Πηγές στις δυνάμεις επιβολής του νόμου είπαν σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι είναι πιθανό η υπόθεση να αναβαθμισθεί σε υπόθεση τρομοκρατίας.

Η Μόσχα αρνείται τις ουκρανικές κατηγορίες ότι χρησιμοποιεί χημικά όπλα στο πεδίο της μάχης και ο Κιρίλοφ, ο οποίος ήταν παντρεμένος και είχε δύο γιούς, είχε εμφανισθεί μερικές φορές στην κρατική τηλεόραση κατηγορώντας την Ουκρανία ότι παραβιάζει πρωτόκολλα πυρηνικής ασφάλειας.

Τον Οκτώβριο η Βρετανία είχε επιβάλει κυρώσεις σε βάρος του Κιρίλοφ και των δυνάμεών του πυρηνικής προστασίας για χρήση παραγόντων που χρησιμοποιούνται για την καταστολή ταραχών, καθώς και για πολλαπλές αναφορές για χρήση της τοξικής ασφυξιογόνου ουσίας χλωροπικρίνης στο πεδίο της μάχης.

Στην Ουκρανία, εισαγγελείς είχαν ανακοινώσει τη Δευτέρα, ότι απήγγειλαν ερήμην κατηγορίες σε βάρος του Κιρίλοφ για τη φερόμενη χρήση απαγορευμένων χημικών όπλων, σύμφωνα με την ουκρανική διαδικτυακή εφημερίδα Kyiv Independent που επικαλέσθηκε την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας.

Η Ρωσία έχει κατηγορήσει την Ουκρανία ότι έχει πραγματοποιήσει σειρά στοχευμένων δολοφονιών στο έδαφός της από το Φεβρουάριο 2022 που άρχισε ο πόλεμος της Μόσχας εναντίον της Ουκρανίας.

Στις πιο προβεβλημένες από τις δολοφονίες αυτές περιλαμβάνονται ο φόνος, το 2022, της Ντάρια Ντούγκινα, της κόρης του ρώσου εθνικιστή ιδεολόγου Αλεξάντρ Ντούγκιν, με έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου, ο φόνος του μπλόγκερ Βλάντλεν Τατάρσκι, που υποστήριζε τον πόλεμο, σε βομβιστική επίθεση σε καφενείο το 2023 και ο πυροβολισμός, πέρυσι, ενός ρώσου κυβερνήτη υποβρυχίου που κατηγορούνταν από το Κίεβο για εγκλήματα πολέμου.

Τα ρωσικά στρατεύματα άμυνας από πυρηνικές, χημικές και βιολογικές επιθέσεις, γνωστά ως RKhBZ, που διοικούσε ο Κιρίλοφ, είναι ειδικές δυνάμεις που επιχειρούν υπό συνθήκες ραδιενεργού, χημικής και βιολογικής μόλυνσης και έχουν ως αποστολή την προστασία χερσαίων δυνάμεων που επιχειρούν σε ακραίες συνθήκες.

Πηγή: skai.gr

