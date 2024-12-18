«Εκατοντάδες» στρατιωτικοί της Βόρειας Κορέας έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας, λένε οι ΗΠΑ

«Εκατοντάδες» βορειοκορεάτες στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί σε μάχες με μονάδες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, δήλωσε χθες Τρίτη ανώτερο στέλεχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

«Εκατοντάδες θύματα, αυτή είναι η πιο πρόσφατη εκτίμησή μας για τις απώλειες της Βόρειας Κορέας», είπε ο αξιωματούχος, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, διευκρινίζοντας πως η καταμέτρηση συμπεριλαμβάνει «από ελαφρά τραυματίες ως αυτούς που σκοτώθηκαν σε μάχες».

Νωρίτερα χθες, ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού Ολεξάντρ Σίρσκι δήλωσε πως «εδώ και τρεις ημέρες, ο εχθρός διεξάγει εντατικές επιθετικές επιχειρήσεις στην περιφέρεια Κουρσκ, χρησιμοποιώντας ενεργά μονάδες του βορειοκορεατικού στρατού», προσθέτοντας πως αυτές οι τελευταίες ήδη «υπέστησαν βαριές απώλειες».

Αντιμέτωπη για προσεχώς τρία χρόνια με την εισβολή του ρωσικού στρατού, η Ουκρανία εξαπέλυσε στις αρχές Αυγούστου αιφνιδιαστική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ —τη μεγαλύτερη στο ρωσικό έδαφος μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο— και συνεχίζει να κατέχει ακόμη μικρό μέρος της.

Αρκετές χιλιάδες στρατιωτικοί της Βόρειας Κορέας αναπτύχθηκαν στη Ρωσία τις τελευταίες εβδομάδες, για να υποστηρίξουν τον ρωσικό στρατό, ανέφεραν κυβερνήσεις δυτικών χωρών. Το Κρεμλίνο αποφεύγει τις ερωτήσεις για το ζήτημα, δεν μοιάζει να θέλει να επιβεβαιώσει την πληροφορία. Η Πιονγκγιάνγκ ούτε επιβεβαιώνει, ούτε διαψεύδει την άνευ προηγουμένου ανάπτυξη μονάδων των ενόπλων δυνάμεών της.

Οι βορειοκορεάτες στρατιωτικοί «δεν είχαν πολεμήσει ποτέ πριν», επισήμανε η πηγή του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, κάτι που πιθανόν εξηγεί «γιατί υπέστησαν τέτοιες απώλειες» στις μάχες με τους Ουκρανούς.

Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα υπέγραψαν πρόσφατα διμερή συνθήκη που προβλέπει κοινή άμυνα και τέθηκε σε ισχύ στις αρχές Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τη ρωσική διπλωματία. Το άρθρο 4 του κειμένου κάνει λόγο για «άμεση στρατιωτική βοήθεια» σε περίπτωση επίθεσης τρίτου κράτους.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ είναι ο κυριότερος στρατιωτικός υποστηρικτής της Ουκρανίας μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022 κι η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν, που οδεύει να ολοκληρώσει τη θητεία του, πολλαπλασίασε τις τελευταίες εβδομάδες τις ανακοινώσεις για αποστολές στρατιωτικού υλικού στις ένοπλες δυνάμεις του Κιέβου.

Απομένουν διαθέσιμα κεφάλαια 5,6 δισεκ. δολαρίων, αλλά δεν αναμένεται να δαπανηθεί όλο το ποσό πριν από την ορκωμοσία την 20ή Ιανουαρίου 2025 του Ντόναλντ Τραμπ, που εκφράζει σκεπτικισμό για τη βοήθεια, κατά δηλώσεις ανώτερου αξιωματούχου του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας χθες Τρίτη.

Τα κεφάλαια μπορούν πάντως να μεταφερθούν και να είναι «διαθέσιμα για την επόμενη κυβέρνηση», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

