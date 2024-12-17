Η Μόσχα κατηγορεί τους Δυτικούς ότι είναι "συνένοχοι" με την Ουκρανία στη δολοφονία του αντιστράτηγου Κιρίλοφ

Η Ρωσία κατηγόρησε σήμερα τους Δυτικούς ότι είναι "συνένοχοι" στη δολοφονία του Ρώσου αντιστράτηγου Ιγκόρ Κιρίλοφ στη Μόσχα, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η Ουκρανία, λόγω της έλλειψης κριτικής εκ μέρους τους για επιχειρήσεις αυτού του είδους που διεξάγει το Κίεβο.
"Όλοι όσοι επικροτούν αυτές τις επιθέσεις ή τις αποσιωπούν σκόπιμα είναι συνένοχοι", δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, κατηγορώντας τους συμμάχους του Κιέβου ότι "εγκρίνουν τα εγκλήματα πολέμου".
