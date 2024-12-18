Το Συμβούλιο Ασφαλείας ζητεί ειρήνη, ανθρωπιστική βοήθεια, καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με δήλωση του χθες Τρίτη τόνισε την ανάγκη εφαρμογής πολιτικής διαδικασίας υπό συριακή ηγεσία και ευθύνη, στη βάση της απόφασης 2254 (2015), η οποία θα υπηρετεί τις θεμιτές προσδοκίες όλων των Σύρων. Ακόμη, επανέλαβε τη δέσμευσή του στην εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία και στην εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, καλώντας όλα τα κράτη μέλη να σεβαστούν αυτές τις αρχές και να απέχουν από ενέργειες που υπονομεύουν τη διεθνή ασφάλεια. Υπογράμμισε τη σημασία της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, ιδίως της αποτροπής ανασύνταξης του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ) και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων. Και ακόμη, υπογράμμισε την ανάγκη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της ανθρωπιστικής πρόσβασης και διεθνούς υποστήριξης για όσους έχουν ανάγκη.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας υποστήριξε τη Δύναμη Παρατηρητών του ΟΗΕ για την Αποχώρηση (UNDOF) και ζήτησε να τηρηθεί η Συμφωνία Αποχώρησης του 1974, με τήρηση της ηρεμίας στην Περιοχή Διαχωρισμού. Επίσης, τόνισε την ανάγκη να είναι εγγυημένη η ασφάλεια των ειρηνευτικών δυνάμεων και να προστατεύονται οι διπλωματικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Ακολουθεί ανεπίσημη απόδοση της ανακοίνωσης του Συμβουλίου Ασφαλείας:

«Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ζήτησαν την εφαρμογή μιας πολιτικής διαδικασίας χωρίς αποκλεισμούς, υπό την ηγεσία της Συρίας και με ευθύνη της Συρίας, με βάση τις θεμελιώδεις αρχές που απαριθμούνται στην απόφαση 2254 (2015), η οποία θα διευκολυνθεί από τα Ηνωμένα Έθνη. Υποστήριξαν εν προκειμένω τις προσπάθειες του Ειδικού Απεσταλμένου του ΓΓ του ΟΗΕ για τη Συρία, Γκάιρ Πέντερσεν, να συμβάλει στη διευκόλυνση τέτοιας διαδικασίας υπό συριακή ηγεσία και με ευθύνη της Συρίας. Αυτή η πολιτική διαδικασία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις θεμιτές προσδοκίες όλων των Σύρων, να τους προστατεύει όλους και να τους επιτρέψει να καθορίσουν ειρηνικά, ανεξάρτητα και δημοκρατικά το μέλλον τους.

Τα μέλη του ΣΑΗΕ επιβεβαίωσαν επίσης την ισχυρή δέσμευσή τους στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και κάλεσαν όλα τα κράτη να τηρήσουν αυτές τις αρχές. Υπογράμμισαν επίσης την ανάγκη η Συρία και οι γείτονές της να απέχουν αμοιβαία από κάθε ενέργεια ή επέμβαση που θα μπορούσε να υπονομεύσει την ασφάλεια άλλου.

Τα μέλη του ΣΑΗΕ υπογράμμισαν τη σημασία της καταπολέμησης της τρομοκρατίας στη Συρία και υπενθύμισαν επίσης τις υποχρεώσεις όλων των μερών βάσει των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας που αφορούν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ιδίως των ψηφισμάτων 1267, 1989 και 2253 και σχετίζονται με την κατάσταση στη Συρία. Ειδικότερα, υπογράμμισαν τη σημασία της παρεμπόδισης του ΙΚ (γνωστού επίσης ως Ντάες) και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων να αποκαταστήσουν τις δυνατότητές τους και να τους αρνηθούν ασφαλές καταφύγιο στη Συρία.

Επανέλαβαν την υποχρέωση σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αναζήτησης δικαιοσύνης, και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σε όλες τις περιστάσεις, μεταξύ άλλων επιτρέποντας και διευκολύνοντας την ανθρωπιστική πρόσβαση, και ζήτησαν πρόσθετη διεθνή υποστήριξη στις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών και των ανθρωπιστικών οργανώσεων να αυξήσουν την ανθρωπιστική υποστήριξη για τους πολίτες που έχουν ανάγκη σε ολόκληρη τη Συρία. Τα μέλη του ΣΑΗΕ εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς τα θύματα, τις οικογένειες, όσους εξαφανίστηκαν και τον συριακό λαό.

Επανέλαβαν την υποστήριξή τους στη Δύναμη Παρατηρητών των Ηνωμένων Εθνών για την Αποχώρηση και την εφαρμογή της εντολής της και κάλεσαν τα μέρη να απέχουν από κάθε δραστηριότητα που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την προστασία των ειρηνευτικών δυνάμεων και των υποδομών της. Ζήτησαν επίσης τον σεβασμό της Συμφωνίας Αποχώρησης του 1974, συμπεριλαμβανομένων των αρχών σχετικά με την Περιοχή Διαχωρισμού, και τόνισαν την υποχρέωση όλων των μερών να τηρούν πλήρως τους όρους της και να διατηρούν την ηρεμία και να μειώνουν τις εντάσεις. Επανέλαβαν ότι το απαραβίαστο των διπλωματικών και προξενικών εγκαταστάσεων και του προσωπικού, όπως ισχύει, πρέπει να γίνεται σεβαστό σε όλες τις περιπτώσεις σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

