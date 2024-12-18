Ο Τραμπ μηνύει εφημερίδα και την πρώην επικεφαλής εταιρείας δημοσκοπήσεων που προέβλεψαν πως θα έχανε στην Άιοβα

Ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε μήνυση και αγωγή εναντίον εφημερίδας και της πρώην επικεφαλής εταιρείας δημοσκοπήσεων που τον ήθελαν να ηττάται στην Άιοβα προεκλογικά, διαδικασία που εγείρει ανησυχίες για το ενδεχόμενο ανοικτού πολέμου του Ρεπουμπλικάνου εναντίον μέσων ενημέρωσης, ενώ δεν απομένει παρά ένας μήνας και κάτι προτού αρχίσει η δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο.

Η ιδιαίτερα ασυνήθιστη μήνυση και αγωγή ασκήθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε δικαστήριο στην Άιοβα. Έχει στο στόχαστρο την Αν Σέλτσερ —ανακοίνωσε μόλις πως συνταξιοδοτείται, ήταν ειδικευμένη στη συγκεκριμένη πολιτεία των κεντρικών ΗΠΑ, ως αυτή την εκλογική χρονιά φημιζόταν για την αξιοπιστία των ερευνών της—, την εταιρεία της, τη Selzer & Co, καθώς και την εφημερίδα που παρήγγειλε τη δημοσκόπηση, τη De Moines Register, και τη μητρική της εταιρεία Gannett.

Η επίμαχη δημοσκόπηση ήθελε την Κάμαλα Χάρις να προηγείται κατά τρεις μονάδες του Ντόναλντ Τραμπ στις προθέσεις ψήφου κι είχε προκαλέσει αίσθηση, μερικές ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές, τις οποίες όμως κέρδισε ο Ρεπουμπλικάνος, με τη διαφορά υπέρ του στην Άιοβα να ξεπερνά τελικά τις 13 εκατοστιαίες μονάδες.

Η μήνυση και αγωγή σκοπό έχει να υπάρξει «λογοδοσία για την κατάφωρη ανάμιξη στις εκλογές» υπέρ της υποψήφιας των Δημοκρατικών Χάρις, επιχειρηματολογεί το κείμενο, που συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι δικηγόροι του πρώην και μελλοντικού προέδρου κατηγορούν την υπεύθυνη της εταιρείας δημοσκοπήσεων πως «εφηύρε» τους αριθμούς που δημοσιεύτηκαν και απαιτούν ζημίες και τόκους.

Ο ειδικός σε θέματα εκλογικής νομοθεσίας Ρικ Χάσεν, καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες, σχολίασε τη μήνυση στο μπλογκ του με μια πρόταση: «Δεν αναμένω η μήνυση αυτή να πάει πουθενά».

Η Άννα Ντάικουν, δικηγόρος, συνεργάτιδα του ινστιτούτου Νάιτ του πανεπιστημίου Κολούμπια, στηλίτευσε τη μήνυση και αγωγή και κάλεσε το δικαστήριο να «την απορρίψει γρήγορα».

Πρόκειται για προσπάθεια «υπονόμευσης» της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του Τύπου και «εκφοβισμού» όσων εκλαμβάνει ο Ντόναλντ Τραμπ ως «πολιτικούς εχθρούς» του, τόνισε σε ανακοίνωση του νεοϋορκέζικου ινστιτούτου που υπερασπίζεται την ελευθερία της έκφρασης.

Αφότου εμφανίστηκε στην αμερικανική πολιτική σκηνή το 2015, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ταυτισμένος με τη δυσπιστία και τις κατηγορίες εναντίον μέσων ενημέρωσης, που κατά καιρούς έχει χαρακτηρίσει «διεφθαρμένα» ή «αιματορουφήχτρες».

Ο εκλεγμένος πρόεδρος άφησε να εννοηθεί τη Δευτέρα πως μπορούν να αναμένονται κι άλλες μηνύσεις εναντίον ΜΜΕ — ιδίως εναντίον της εκπομπής 60 Minutes του CBS News, την οποία κατηγορεί πως μοντάρισε απάντηση της κυρίας Χάρις κατά τρόπο που ευνοούσε τη Δημοκρατική.

Η δήλωση καταγράφτηκε μετά την ανακοίνωση το Σάββατο από το τηλεοπτικό δίκτυο ABC News πως έκλεισε εξωδικαστικό συμβιβασμό στο πλαίσιο του οποίου θα πληρώσει αποζημίωση 15 εκατ. δολαρίων για να αποφύγει δίκη για συκοφαντική δυσφήμιση κατόπιν μήνυσης και αγωγής του Ντόναλντ Τραμπ.

Όταν επικοινώνησε μαζί της το Γαλλικό Πρακτορείο, η ομάδα της Αν Σέλτσερ περιορίστηκε να αναφέρει πως δεν έχει να κάνει «κανένα σχόλιο» για την μήνυση και αγωγή σε βάρος της.

Η Λαρκ-Μέρι Αντόν, εκπρόσωπος της Des Moines Register, ανέφερε σε ανακοίνωσή της πως η εφημερίδα ήδη αναγνώρισε ότι η επίδικη δημοσκόπηση δεν «αντανακλούσε το τελικό περιθώριο της νίκης του (εκλεγμένου) προέδρου Τραμπ στις εκλογές στην Άιοβα» και ότι το έντυπο ήδη έδωσε πλήρη δεδομένα για την έρευνα στη δημοσιότητα.

«Επιμένουμε στην ορθότητα της δουλειάς μας για το θέμα αυτό και θεωρούμε ότι η μήνυση δεν έχει βάση», πρόσθεσε.

