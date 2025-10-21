Την προθυμία της Χαμάς να βρει και να παραδώσει και τις υπόλοιπες 15 σορούς ομήρων που βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας, εφόσον της δοθεί περισσότερος χρόνος και βαρύς εξοπλισμός εξέφρασε ο ηγέτης οργάνωσης, Χαλίλ αλ-Χάγια, σε συνέντευξή του στο κανάλι Al-Qahira Al-Akhbariya.

«Είμαστε έτοιμοι να ανακτήσουμε και να παραδώσουμε όλες τις σορούς (των ομήρων) σύμφωνα με τη συμφωνία. Δεν έχουμε καμία επιθυμία να κρατήσουμε κανέναν μαζί μας — ας επιστρέψουν στους συγγενείς τους και οι μάρτυρές μας θα επιστρέψουν και θα ταφούν με αξιοπρέπεια», λέει.

Προσθέτει ότι είναι δύσκολο να φτάσει κανείς στις σορούς επειδή κάποιοι βρίσκονται θαμμένοι και κάτω από κτίρια, και σημειώνει ότι αυτό απαιτεί χρόνο και εξοπλισμό.

Η Χαμάς έχει δηλώσει εδώ και καιρό ότι θα χρειαστεί πρόσθετο εξοπλισμό για τον εντοπισμό των υπολοίπων νεκρών ομήρων. Το Ισραήλ κατηγόρησε τη Χαμάς ότι ψεύδεται, λέγοντας ότι μπορεί να επιστρέψει σχεδόν όλους τους σορούς σε σύντομο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν επιπλέον ανησυχίες ότι η τρομοκρατική ομάδα θα μπορούσε να επαναχρησιμοποιήσει βαρύ εξοπλισμό.

Ο αλ-Χάγια αναφέρει επίσης ότι οι εγγυήσεις που έλαβε η Χαμάς από τους μεσολαβητές και από τις Ηνωμένες Πολιτείες σημαίνουν ότι ο πόλεμος στη Γάζα έχει τελειώσει.

Τονίζει επιπλέον ότι ανέφεραν στους μεσολαβητές ότι η ποσότητα της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα πρέπει να αυξηθεί.

Πηγή: skai.gr

