Ισραήλ: Η Χαμάς παρέδωσε μια ακόμη σορό ομήρου

Η Χαμάς παρέδωσε το βράδυ της Δευτέρας μια ακόμη σορό ομήρου στο Ισραήλ, μέσω του Ερυθρού Σταυρού.

Το φέρετρο του νεκρού ομήρου, συνοδευόμενο από στρατεύματα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, διέσχισε τα σύνορα με το Κράτος του Ισραήλ πριν από λίγο και βρίσκεται καθ' οδόν προς το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής, όπου θα διεξαχθούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης, ανακοίνωσαν επίσημα οι IDF, ενώ την παράδοση της σορού επιβεβαίωσε και το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχο.

Εκπρόσωποι των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων συνοδεύουν τις οικογένειες.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις προτρέπουν το κοινό να ενεργήσει με ευαισθησία και να περιμένει την επίσημη ταυτοποίηση, η οποία θα κοινοποιηθεί πρώτα στις οικογένειες των νεκρών ομήρων» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Το φέρετρο που περιέχει το πτώμα του ομήρου μεταφέρεται από την αστυνομία στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Αμπού Καμπίρ στο Τελ Αβίβ για ταυτοποίηση, μια διαδικασία που οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι μπορεί να διαρκέσει έως και δύο ημέρες.

Εάν επιβεβαιωθεί ότι η σορός είναι όμηρος, οι σοροί 15 νεκρών ομήρων θα παραμένουν πλέον στη Γάζα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επισήμανε νωρίτερα, απευθυνόμενος στην ολομέλεια της Κνεσέτ ότι «πρέπει να φέρουμε τους δολοφονημένους ομήρους στην πατρίδα μας, μέχρι τον τελευταίο».

«Κανείς δεν χρειάζεται να μας υπενθυμίζει τη σημασία της ιερής αποστολής της επιστροφής των δολοφονημένων ομήρων», σημείωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. «Εργαζόμαστε ασταμάτητα, συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης που είχα λίγο πριν φτάσω εδώ», ανέφερε, μια πιθανή αναφορά στη συνάντησή του με τους κορυφαίους συμβούλους του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

