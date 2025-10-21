Έχοντας διατελέσει πρόεδρος της Γαλλίας, ο Νικολά Σαρκοζί βρέθηκε πολλές φορές πίσω από κλειστές πόρτες με αρκετούς να έχουν νιώσει την περιέργεια να μάθουν τι συμβαίνει πίσω από αυτές. Αυτή τη φορά όμως τον περιμένει η ατσάλινη μεγάλη πόρτα στο κελί του όπου λίγοι θα επιθυμούσαν να μπουν.

Ο Νικολά Σαρκοζί ξεκινά σήμερα την πενταετή ποινή φυλάκισης του, γεγονός που τον καθιστά τον πρώτο Γάλλο πρώην πρόεδρο που φυλακίζεται. Γύρω στις 9 το πρωί τοπική ώρα, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας βγήκε από το σπίτι του χέρι χέρι με τη σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι προκειμένου να μεταβεί στη φυλακή. Κόσμος είχε συγκεντρωθεί από νωρίς έξω από την οικία τους, μετά από κάλεσμα των γιων του Σαρκοζί, για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους.

Ο Σαρκοζί θα βρεθεί στις φυλακές La Santé στο Παρίσι, όπου θα κρατηθεί πιθανότατα στη μονάδα απομόνωσης για λόγους ασφαλείας. Εκεί οι κρατούμενοι στεγάζονται σε μονόκλινα κελιά και φυλάσσονται χωριστά από τους υπόλοιπους κρατουμένους κατά τη διάρκεια των εξωτερικών δραστηριοτήτων για λόγους ασφαλείας.

Nicolas Sarkozy quitte son domicile à pied aux côtés de son épouse pic.twitter.com/EZcuWhIC9V — BFMTV (@BFMTV) October 21, 2025

Τα κελιά έχουν εμβαδόν 9 έως 12 τετραγωνικά μέτρα και, μετά από ανακαινίσεις, περιλαμβάνουν πλέον, εστία μαγειρέματος, ψυγείο, ιδιωτικά ντους και τουαλέτα. Επίσης, θα έχει πρόσβαση σε τηλεόραση - έναντι μηνιαίας χρέωσης 14 ευρώ και σταθερό τηλέφωνο.

Ο άλλοτε αστέρας της γαλλικής Δεξιάς καταδικάστηκε τον περασμένο μήνα σε ποινή φυλάκισης 5 ετών, κατηγορούμενος ότι επέτρεψε σε «στενούς συνεργάτες» και «ανεπίσημους μεσολαβητές» του να επιχειρήσουν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι στη Λιβύη, με αντάλλαγμα οικονομικά και διπλωματικά ανταλλάγματα ενόψει της προεδρικής του καμπάνιας το 2007.

Ένας δικαστής του Παρισιού αποφάσισε ότι ο Σαρκοζί θα ξεκινήσει να εκτίει την ποινή του χωρίς να περιμένει την εκδίκαση της έφεσής του, λόγω «της σοβαρότητας της διατάραξης της δημόσιας τάξης που προκλήθηκε από το αδίκημα».

Σημειώνεται ότι ο Νικολά Σαρκοζί επιμένει στην αθωότητά του.

Οι φυλακές La Santé είναι οι μοναδικές που βρίσκονται εντός του Παρισιού. Βρίσκονται απέναντι από ένα γηροκομείο σε μια κατοικημένη γωνιά του 14ου διαμερίσματος. Η διακριτική παρουσία των φυλακών προδίδεται μόνο από τις περιστασιακές σειρήνες που ηχούν καθώς οι κρατούμενοι μεταφέρονται από και προς αυτές.

Πηγή: skai.gr

