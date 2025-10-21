Ουκρανία: Ειρήνη μέσω «μοιρασιάς» λέει ο Τραμπ

Κατάπαυση του πυρός με τις δυνάμεις να παραμένουν ως έχουν προκρίνει ο Αμερικανός πρόεδρος, έχοντας θορυβήσει πάλι το Κίεβο και τους Ευρωπαίους συμμάχους.Ολοένα περισσότερες διαρροές για τα όσα διημείφθησαν στην τελευταία επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο ενισχύουν τις ανησυχίες των Ευρωπαίων συμμάχων, που κανονικά πάντως θα πρέπει να έχουν ήδη ενημερωθεί από πρώτο χέρι, για το κακό κλίμα της συζήτησης με τον Τραμπ. Σύμφωνα με τους Financial Times, ο διάλογος θύμιζε περισσότερο «καβγά με φωνές», παρά συζήτηση συντονισμού των επόμενων κινήσεων απέναντι στη Μόσχα.



Δεν είναι μόνο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε τους πυραύλους Τomahawk στο Κίεβο. Αυτό που προκαλεί προβληματισμό είναι η άποψη που εκφράζει πλέον και δημοσίως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ότι μια κατάπαυση του πυρός μπορεί να γίνει μόνο αν σταματήσουν και οι δύο πλευρές με τις δυνάμεις τους εκεί που βρίσκονται σήμερα, κάτι που θα ήταν δύσκολο να αποδεχτεί η Ουκρανία.

Πηγή: Deutsche Welle

Δύσκολη μια ανταλλαγήΣύμφωνα με τα όσα διέρρευσαν το Σαββατοκύριακο, κυρίως από την Washington Post, ο Πούτιν θα μπορούσε να συμφωνήσει να αποχωρήσει από τις περιοχές της Χερσώνας και της Ζαπορίζια, αν η Ουκρανία δεχόταν από τη μεριά της να αποχωρήσει από το Ντονμπάς (δηλαδή Ντονέτσκ και Λουχάνσκ). Γνωρίζοντας τη δυσκολία αποδοχής αυτής της «πρότασης», ο Τραμπ προτείνει στα δύο εμπόλεμα μέρη να αφήσουν το Ντονμπάς διαιρεμένο, σταματώντας τις εχθροπραξίες, με τα στρατεύματα εκεί που βρίσκονται σήμερα. Οποιαδήποτε άλλη διαπραγμάτευση θα ήταν πολύ δύσκολη, όπως λέει.Ουσιαστικά, ο Αμερικανός πρόεδρος επιλέγει και πάλι μια λογική ίσων αποστάσεων και με τον τρόπο αυτό κάνει και πάλι στροφή από τη διαφαινόμενη μέχρι πρότινος πιο θερμή υποστήριξη προς την Ουκρανία που είχε εκφράσει τον Σεπτέμβριο. Πάντως, ο Τραμπ διέψευσε την πληροφορία ότι πρότεινε στον Ζελένσκι την πλήρη παράδοση της περιοχής του Ντονμπάς, που θα μπορούσε άλλωστε να ερμηνευτεί ως νίκη, έστω στα σημεία, για τον Πούτιν.Η αίσθηση, ωστόσο, στον δυτικό Τύπο είναι ότι το περίπου δίωρο τηλεφώνημα των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας την περασμένη εβδομάδα επέδρασε στον Τραμπ και τον έφερε πιο κοντά στις ρωσικές θέσεις. Είναι ενδεικτικό ότι σε συνέντευξή του στο FoxNews υποστήριξε ότι «ο Πούτιν θα θέλει να πάρει κάτι», από τη στιγμή μάλιστα που «έχει σημαντικές κατακτήσεις επί του πεδίου».Εν αναμονή της ΒουδαπέστηςΟ Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι θα συναντηθεί με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη, χωρίς να το προσδιορίσει ακόμη χρονικά. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επαίνεσε την επιλογή της ουγγρικής πρωτεύουσας για μια τέτοια συνάντηση, η προετοιμασία της οποίας, όπως διευκρίνισε, είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο, λόγω της καλής σχέσης του «οικοδεσπότη» Βίκτορ Όρμπαν και με τον Πούτιν και με τον Τραμπ. Τα υπουργεία Εξωτερικών σε Μόσχα και Ουάσινγκτον επιβεβαίωσαν ότι Σεργκέι Λαβρόφ και Μάρκο Ρούμπιο είχαν τηλεφωνική επικοινωνία για να προετοιμάσουν την συνάντηση των προέδρων.Από την πλευρά της Κομισιόν υπήρξαν επιφυλάξεις για την επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας, όπως και από την πλευρά του ίδιου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έσπευσε, ωστόσο, να προσθέσει ότι θα ταξιδέψει στη Βουδαπέστη, αν προσκληθεί. Υποστήριξε πάντως ότι η συνάντησή του με τον Τραμπ την περασμένη Παρασκευή ήταν ιδιαίτερα «θετική». Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα πάρει μέρος στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ την Πέμπτη. Η εκπρόσωπος εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας τόνισε ότι το μήνυμα προς τον Τραμπ πρέπει να είναι να σνεχίσει την πίεση προς τον Πούτιν.Πηγές: ARD, DW News

