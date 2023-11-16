Ανάμεσα στα γνωρίσματα του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, όπως τα έχουμε μάθει από το σχολείο και τις ταινίες, είναι ότι ο εμβληματικός Γάλλος στρατηλάτης και βασιλιάς ήταν κοντός.

Το υποτιθέμενο μικρό ανάστημά του και η φλογερή του ιδιοσυγκρασία ενέπνευσαν τον όρο Napoleon Complex, (σύνδρομο του Ναπολέοντα), σύμφωνα με το οποίο οι κοντοί άνδρες τείνουν να αντισταθμίζουν την έλλειψη ύψους τους μέσω της κυριαρχικής συμπεριφοράς και της επιθετικότητας.

Αλλά ήταν πραγματικά κοντός ο Ναπολέων;

Στην πραγματικότητα, είχε ύψος 1,67, με 1.70 – που για τα δεδομένα των αρχών του 19ου αιώνα θεωρείται άνω του μετρίου.

Σύμφωνα με το History.com, ο βαλές του Ναπολέοντα Constant, ο στρατηγός του Gourgaud και ο προσωπικός του γιατρός Francesco Antommarchi— είχαν πει ότι το ύψος του Ναπολέοντα όταν πέθανε ήταν λίγο πάνω από «πέντε πόδια και δύο ίντσες» .

Εφαρμόζοντας τις γαλλικές μετρήσεις της εποχής, αυτό ισούται με περίπου 1,67 μέτρα - ύψος λίγο πάνω από το μέσο όρο για έναν Γάλλο στις αρχές του 1800.

Τότε, πως βγήκε η πεποίθηση ότι ήταν κοντός;

Για όλα ευθύνεται ένας δημοφιλής Άγγλος καρτουνίστας - σκιτσογράφος της εποχής, ο James Gillray, που – για λογαριασμό της αγγλική προπαγάνδας – σατίριζε τον Γάλλο στρατηγό ως έναν κοντό, νευρικό και με αισθήματα κατωτερότητας άνδρα.

Ενδεικτικά, ένα από τα πιο διάσημα σκίτσα του, το «Maniac-raving's-or-Little Boney in a strong fit», απεικόνιζε τον Ναπολέοντα σε έξαλλη κατάσταση, κοντούλη και νευρικό, σαν ξωτικό.

Το σκίτσο του 1803 περιέγραφε ένα διπλωματικό επεισόδιο στο Παλάτι Tuileries στο Παρίσι, όταν μπροστά σε εκατοντάδες Ευρωπαίους αξιωματούχους, ο Ναπολέων ξέσπασε την οργή του στον Λόρδο Γουίτγουορθ, τον Βρετανό πρεσβευτή.

