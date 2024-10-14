IDF: Τέσσερις 19χρονοι στρατιώτες τα θύματα της Χεζμπολάχ

Τα ονόματα των τεσσάρων στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην επίθεση της Χεζμπολάχ κοντά στην περιοχή Μπινγιαμίνα την Κυριακή, ανακοίνωσαν οι IDF.



Οι IDF κατονόμασαν τον λοχία Όμρι Ταμάρ, τον λοχία Γιόζεφ Γιέμπ, τον λοχία Γιόαβ Αμόν και τον λοχία Αλόν Αμιτάι ως τους τέσσερις στρατιώτες που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης με drone της Χεζμπολάχ το απόγευμα της Κυριακής.

Πηγή: skai.gr

Και οι τέσσερις στρατιώτες της ταξιαρχίας Γκολανί ήταν 19 ετών, και εκπαιδεύονταν όταν σκοτώθηκαν στη βάση, ανακοίνωσε ο στρατός.Εκτός από τους τέσσερις στρατιώτες που σκοτώθηκαν στην επίθεση της Χεζμπολάχ , οι IDF ανέφεραν ότι ένας στρατιώτης στο 8101 τάγμα της 3ης ταξιαρχίας και ένας στρατιώτης στο 46ο τάγμα της 401ης ταξιαρχίας τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια μάχης στη νότια Γάζα την Κυριακή.Συνολικά 67 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση με drones την Κυριακή και εκτός από τους τέσσερις στρατιώτες που σκοτώθηκαν, άλλοι επτά τραυματίστηκαν σοβαρά.Μερικά από τα τραυματισμένα θύματα της επίθεσης μεταφέρθηκαν στο Ιατρικό Κέντρο Σέμπα.Η Jerusalem Post ανέφερε την Κυριακή ότι το drone εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο και χρησιμοποιήθηκε μπαράζ πυραύλων για να μπορέσει να διεισδύσει στις ισραηλινές άμυνες. Το drone που έπληξε τη βάση ήταν ένα από τα δύο που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ. Το άλλο καταρρίφθηκε πάνω από τη θάλασσα.Οι σειρήνες δεν ενεργοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του συμβάντος, με τις IDF να ερευνούν το θέμα αυτό.

