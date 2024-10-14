Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Δεκτός από τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου σερ Κιρ Στάρμερ στην Ντάουνινγκ Στριτ θα γίνει αργά το απόγευμα (4.45μμ τοπική) ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Η επίσκεψη δίνει την ευκαιρία στους δύο ηγέτες για μια πρώτη διμερή επαφή, καθώς ο Κύπριος πρόεδρος δεν είχε καταφέρει να παραστεί στη σύνοδο ηγετών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που είχε φιλοξενήσει στα μέσα Ιουλίου στο Blenheim Palace του Όξφορντσιρ ο μόλις εκλεγείς τότε Κιρ Στάρμερ.

Ενόψει και της αυριανής συνάντησης στη Νέα Υόρκη, ο κ. Στάρμερ θέλει να ενημερωθεί από πρώτο χέρι για τις κινήσεις, τις εκτιμήσεις και τις προσδοκίες του προέδρου Χριστοδουλίδη αναφορικά με το Κυπριακό.

Στην ερώτηση αν βλέπει ρεαλιστική προοπτική προόδου στο Κυπριακό, ενόψει και της αυριανής συνάντησης στη Νέα Υόρκη, βρετανική κυβερνητική πηγή σχολίασε «υπάρχει πάντοτε ελπίδα». Συμπλήρωσε ότι για το λόγο αυτό το Λονδίνο συνεχίζει να προτρέπει όλες τις πλευρές να επιδείξουν ευελιξία.

Επανειλημμένως και πρόσφατα η νέα κυβέρνηση στο Λονδίνο έχει δηλώσει προσήλωση στη λύση του Κυπριακού εντός των υφιστάμενων παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών στη βάση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Πέρα από το Κυπριακό αμφότερες οι πλευρές θέλουν να συζητήσουν το ευρύ φάσμα των διμερών σχέσεων, συμφωνώντας πως τα τελευταία χρόνια αυτές έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά.

Έμφαση δίνει εξάλλου και το Λονδίνο στο ρόλο της Κύπρου ως ανθρωπιστικής άγκυρας στην κρίση στη Μέση Ανατολή, με τον κ. Στάρμερ να θέλει να μοιραστεί εκτιμήσεις για την πορεία της κατάστασης στην περιοχή με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πηγή: skai.gr

