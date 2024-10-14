Η ΕΕ καταδικάζει όλες τις επιθέσεις κατά των αποστολών του ΟΗΕ και εκφράζει ιδιαίτερα σοβαρή ανησυχία σχετικά με τις επιθέσεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) κατά της UNIFIL στον Λίβανο (UNIFIL), οι οποίες προκάλεσαν τον τραυματισμό πολλών ειρηνευτικών δυνάμεων, τονίζει ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ζοζέπ Μπορέλ εκ μέρους της ΕΕ, σημειώνει ότι τέτοιες επιθέσεις κατά των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ συνιστούν σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι εντελώς απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν αμέσως.

Αναφέρει ότι όλοι οι παράγοντες έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εγγυηθούν την ασφάλεια, καθώς και την ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του ΟΗΕ και να σέβονται το απαραβίαστο των εγκαταστάσεων του ΟΗΕ ανά πάσα στιγμή.

«Αναμένουμε επειγόντως εξηγήσεις και διεξοδική έρευνα από τις ισραηλινές αρχές σχετικά με τις επιθέσεις κατά της UNIFIL, η οποία διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στη σταθερότητα του Νοτίου Λιβάνου» υπογραμμίζει ο ύπατος εκπρόσωπος.

Παράλληλα, η ΕΕ εκφράζει την βαθιά της ανησυχία για τη συνεχιζόμενη εκτόξευση ρουκετών από τη Χεζμπολάχ προς το Ισραήλ που πρέπει να σταματήσει και για τα πλήγματα των IDF σε πυκνοκατοικημένες περιοχές του Λιβάνου, προκαλώντας μεγάλο τίμημα στους αμάχους και τον εκτοπισμό πολλών. «Προτρέπουμε όλα τα μέρη να σεβαστούν το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, σε όλες τις περιστάσεις» επισημαίνει.

Η ΕΕ τέλος επαναλαμβάνει την έκκλησή της για άμεση κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και όλα τα μέρη να δεσμευτούν και να εργαστούν για την πλήρη εφαρμογή της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

