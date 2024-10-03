Λογαριασμός
Οι IDF απέτρεψαν νέα τρομοκρατική επίθεση - Παλαιστίνιος με μαχαίρι επιχείρησε να μπει σε στρατιωτική βάση

Ο Παλαιστίνιος που κρατούσε μαχαίρι πυροβολήθηκε από τον ισραηλινό στρατό στην είσοδο της βάσης της Περιφερειακής Ταξιαρχίας της Ιουδαίας

Οι IDF κατάφεραν να αποτρέψουν μια νέα τρομοκρατική επίθεση, στην είσοδο της βάσης της Περιφερειακής Ταξιαρχίας της Ιουδαίας, όπως ανακοίνωσαν. 

Συγκεκριμένα, ένας Παλαιστίνιος οπλισμένος με μαχαίρι πυροβολήθηκε από ισραηλινά στρατεύματα στην είσοδο της βάσης της Περιφερειακής Ταξιαρχίας της Ιουδαίας κοντά στη Χεβρώνα στη νότια Δυτική Όχθη, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

Διευκρινίζει ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί από το περιστατικό.

