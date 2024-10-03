Οι IDF κατάφεραν να αποτρέψουν μια νέα τρομοκρατική επίθεση, στην είσοδο της βάσης της Περιφερειακής Ταξιαρχίας της Ιουδαίας, όπως ανακοίνωσαν.

Συγκεκριμένα, ένας Παλαιστίνιος οπλισμένος με μαχαίρι πυροβολήθηκε από ισραηλινά στρατεύματα στην είσοδο της βάσης της Περιφερειακής Ταξιαρχίας της Ιουδαίας κοντά στη Χεβρώνα στη νότια Δυτική Όχθη, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

Διευκρινίζει ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί από το περιστατικό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.