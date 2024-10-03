ΕΕ: Το Μεταναστευτικό και η κρίση στη Μ. Ανατολή

Ανησυχία για νέο κύμα προσφύγων λόγω της κλιμακούμενης περιφερειακής κρίσης στη Μέση Ανατολή επικρατεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Τουλάχιστον ένα εκατομμύριο Λιβανέζοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους μετά τους πρόσφατους ισραηλινούς βομβαρδισμούς- περίπου 100.000 πρόσφυγες υπολογίζεται ότι έχουν βρει ήδη καταφύγιο στη γειτονική Συρία.



Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε σήμερα την αποστολή επιπλέον 30 εκατ. ευρώ ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον Λίβανο, με τη συνολική ευρωπαϊκή βοήθεια να αγγίζει φέτος τα 104 εκατ. ευρώ, καθώς η δοκιμαζόμενη χώρα είναι και η ίδια καταφύγιο για περισσότερους από 1,5 εκατ. Σύρους και Παλαιστίνιους πρόσφυγες.



Πάντως, κράτη μέλη όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιταλία κ. α. πιέζουν ήδη από τον περασμένο Ιούλιο για αναθεώρηση της στρατηγικής της Ε.Ε προς τη Συρία, ώστε να γίνονται επιστροφές Σύρων αιτούντων ασύλου σε ορισμένες περιοχές της χώρας - στη βάση των αρχών της Ύπατης Αρμοστείας των ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Διήμερη συνάντηση G7 για το Μεταναστευτικό

Με την πολιτική πίεση και τη συνεχιζόμενη άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, το Μεταναστευτικό, κατά απαίτηση αρκετών κυβερνήσεων, θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 17 Οκτωβρίου. Παράλληλα, αναμένεται να δοθεί έμφαση στην «ενίσχυση των ελέγχων των εξωτερικών συνόρων» και στην ανάγκη «αύξησης και επιτάχυνσης των επιστροφών». Το ίδιο ακριβώς θέμα καθώς και ηκαταπολέμηση των παράνομων δικτύων διακίνησης μεταναστών θα απασχολήσει τη διήμερη συνάντηση των υπουργών Εσωτερικών των χωρών της G7 με τη συμμετοχή και της Κομισιόν, που ξεκινά σήμερα στην ιταλική πόλη Μιραμπέλα Ελκάνο.

