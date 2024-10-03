Ιπτάμενα ραντάρ της Τουρκίας, τα οποία έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων, σηκώθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ ήταν σε εξέλιξη η πυραυλική επίθεση του Ιράν προς το Ισραήλ, το βράδυ της Τρίτης.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, υπάρχουν στοιχεία και σύμφωνα και με τις τουρκικές πηγές, η Τουρκία παρακολουθούσε από ραντάρ, αλλά παράλληλα, σύμφωνα με την εφημερίδα Türkiye, τη νύχτα της επίθεσης των πυραυλικών επιθέσεων του Ιράν εναντίον του Ισραήλ, απογειώθηκαν και ιπτάμενα ραντάρ της Τουρκίας που παρακολουθούσαν λεπτό προς λεπτό όλη την πορεία των πυραύλων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη Τουρκία, το ραντάρ λειτούργησε και η Τουρκία μοιράζεται, διανέμει όλες τις πληροφορίες με όλες τις συμμαχικές χώρες του ΝΑΤΟ, δηλαδή τα δεδομένα που συλλέγει αυτό το ραντάρ και επομένως δίνονται και δόθηκαν στο ΝΑΤΟ.

Πηγή: skai.gr

