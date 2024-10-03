Ως ήρωας χαιρετίστηκε από τον Υπουργό Ασφάλειας του Ισραήλ ο έφεδρος στρατιωτικός, επιζήσας από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου στο φεστιβάλ Nova, που κυνήγησε και σκότωσε τον έναν από τους δύο τρομοκράτες που πραγματοποίησαν την επίθεση στην περιοχή Γιάφα το Τελ Αβίβ.

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν στην επίθεση στη λεωφόρο Ιερουσαλήμ στη Γιάφα, μια γειτονιά στο λιμάνι στο νότιο Τελ Αβίβ, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Ιωνάς Καρούσης.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει τον Lev Kreitman, ο οποίος υπηρέτησε έξι μήνες ως έφεδρος στον ισραηλινό στρατό στη Γάζα, να πυροβολεί έναν άγνωστο στόχο πριν τραπεί σε φυγή. Το βίντεο γυρίστηκε από κοντινό κτίριο στη Γιάφα και δείχνει τον Kreitman να φορά ένα ροζ πουκάμισο, λευκό σορτς και σαγιονάρες.

And now, the most Israeli story ever: the man who neutralized the terrorist in Jaffa is the chair of Israel’s “Burning Man”, Midburn, who happened to be in the area (he’s also a Nova survivor).



He did it in flip flops. pic.twitter.com/4b89iOlBhw — Yael Bar tur 🎗️ (@yaelbt) October 1, 2024

Σε άλλο βίντεο, ο Kreitman εθεάθη να περπατά στο βάθος ανάμεσα σε Ισραηλινούς στρατιώτες που βρέθηκαν στο σημείο της επίθεσης.

Μιλώντας στο θυγατρικό του CNN Channel 11, ο Kreitman είπε ότι κουβαλούσε το προσωπικό του όπλο αφού υπηρέτησε στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Αναπολώντας το περιστατικό της Τρίτης, είπε πώς εντόπισε αυτούς που περιέγραψε ως «δύο τρομοκράτες», και ειδικότερα τον έναν να κινείται προς το μέρος του.

«Ο ένας τρέχει κάπου αλλού, και εγώ τον αιφνιδίασα από το πλάι, τον πυροβόλησα», είπε ο Kreitman, προσθέτοντας ότι κατάλαβε αμέσως ότι ήταν επίθεση.

