Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι παραπέμπει την Ουγγαρία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον νόμο που ψήφισε για «την προστασία της κυριαρχίας» που αφορά στον «περιορισμό της ξένης επιρροής» στη χώρα, ο οποίος σύμφωνα με τους επικριτές επιδιώκει την φίμωση των αντιπάλων της κυβέρνησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι ο νόμος που ψηφίστηκε πέρυσι από την εθνικιστική κυβέρνηση του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και άλλους κανονισμούς.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ουγγαρία στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επειδή θεωρεί ότι η εθνική της νομοθεσία για την «Υπεράσπιση της Κυριαρχίας» παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ», δήλωσε το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της ΕΕ.

Ο νόμος προβλέπει την ποινικοποίηση της ξένης χρηματοδότησης προεκλογικών εκστρατειών και τη θέσπιση του Γραφείου Προστασίας της Κυριαρχίας που έχει ευρείες εξουσίες προκειμένου.

Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει τον Φεβρουάριο σχετικά με τον ουγγρικό νόμο για την «προστασία της εθνικής κυριαρχίας», τον οποίο θεωρεί ότι παραβιάζει τις δημοκρατικές αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ένωσης.

«Μετά από προσεκτική αξιολόγηση της απάντησης των ουγγρικών αρχών, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι τα περισσότερα από τα προβλήματα του νόμου δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί», ανέφερε η Επιτροπή σε δήλωση.



Πηγή: skai.gr

