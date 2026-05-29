IDF: Νεκρός στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει πως εξουδετέρωσε τον αναπληρωτή διοικητή της Ταξιαρχίας της Χαμάς στην πόλη της Γάζας 

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως εξουδετέρωσε στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς, σε αεροπορική επιδρομή που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα στη Γάζα.

Ο Ιμάντ Ασλίμ σκοτώθηκε σε επιδρομή την Τετάρτη, ενώ η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στον παλαιστινιακό θύλακα χτες, Πέμπτη.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) αναφέρει ότι ο Ασλίμ ήταν ο αναπληρωτής διοικητής της Ταξιαρχίας της Χαμάς στην πόλη της Γάζας και διοικητής του Τάγματος Ζεϊτούν της Ταξιαρχίας.

Οι IDF επισημαίνουν σε ανακοίνωση πως ο Ασλίμ διοικούσε το Τάγμα κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023, όταν ένοπλοι της Χαμάς εισέβαλαν στο Ισραήλ. Επίσης, σχεδίαζε επιθέσεις κατά στρατιωτικών δυνάμεων, «και ως εκ τούτου αποτελούσε άμεση απειλή».

Ο Ιζ αλ-Ντιν Μπεκ, διοικητής της βόρειας Ταξιαρχίας της Χαμάς στη Γάζα, θεωρείται πως βρισκόταν στον ίδιο χώρο με τον Ασλίμ όταν έγινε η επίθεση, ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα ο θάνατός του.  

