Mπαρό: Η Ρωσίδα Φεντόροβα κάνει ολοφάνερα προπαγάνδα

Η Ρωσίδα Ξένια Φεντόροβα, σχολιάστρια σε γαλλικά ΜΜΕ του ομίλου Μπολορέ, μεταξύ των οποίων το τηλεοπτικό δίκτυο CNews, είναι «προπαγανδίστρια με πατέντα», δήλωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, προσθέτοντας ότι, αφήνοντάς την στα ερτζιανά, ο όμιλος είναι σαν να «γίνεται φερέφωνο του Βλαντίμιρ Πούτιν».

«Η κυρία Φεντόροβα είναι μια προπαγανδίστρια με πατέντα, που χρησιμεύει για να προωθεί την παραπληροφόρηση του Κρεμλίνου», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.

«Ο καθένας είναι ελεύθερος στην εκδοτική του γραμμή, αλλά το να ανοίγεις σε αυτήν την κυρία τηλεοπτικά πλατό και στήλες σημαίνει απλώς ότι γίνεσαι φερέφωνο του Βλαντίμιρ Πούτιν», πρόσθεσε.

Η Ξένια Φεντόροβα «δεν είναι η μόνη που επικρίνει τη γαλλική κυβέρνηση, αυτό είναι η δημοκρατία», συνέχισε, απαντώντας σε ερώτηση για την παράταση το 2024 και για δέκα χρόνια της άδειας παραμονής της Φεντόροβα στη Γαλλία, όταν ο νυν υπουργός Δικαιοσύνης, ο Ζεράλντ Νταρμανέν, ήταν υπουργός Εσωτερικών.

«Έχουμε κράτος δικαίου, υπάρχουν ορισμένοι κανόνες», συνέχισε ο υπουργός. "Αυτή είναι εξάλλου η διαφορά ανάμεσα στη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία. Κάποιος μπορεί, σε μια δημοκρατία, να λέει ψέματα χωρίς να στέλνεται σε γκουλάγκ ή σε σωφρονιστική αποικία».

Πρώην διευθύντρια του ρωσικού τηλεοπτικού δικτύου RT στη Γαλλία, που έχει απαγορευθεί στην ΕΕ από τον Μάρτιο του 2022 μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Ξένια Φεντόροβα υπεραμύνεται τακτικά των θέσεων του Κρεμλίνου στα ΜΜΕ του συντηρητικού δισεκατομμυριούχου Βενσάν Μπολορέ.

Η εφημερίδα Le Monde δημοσιοποίησε αυτήν την εβδομάδα μια μακρά έρευνα για την αυξανόμενη επιρροή της, παρουσιάζοντάς την ως «την προστατευόμενη» του Μπολορέ.

Η εφημερίδα επικαλείται ως απόδειξη την παρουσία της σε πρόσφατο γεύμα του Institut de l'Espérance, ενός κέντρου σκέψης που λάνσαρε ο δισεκατομμυριούχος.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν η υπουργός Γεωργίας Ανί Ζενεβάρ, που δεν είχε ενημερωθεί για την παρουσία της Ξένιας Φεντόροβα, σύμφωνα με το περιβάλλον της, λέγοντας πως, σε αντίθετη περίπτωση, δεν επρόκειτο να πάει.

«Δεν θα σχολιάσω την ατζέντα των συναδέλφων μου στην κυβέρνηση», αντέδρασε από την πλευρά του ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό, εκτιμώντας πως αυτό «δεν ήταν το πιο σημαντικό σε αυτήν την υπόθεση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.