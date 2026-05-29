Ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ είναι το μεγαλύτερο όνομα που θα πάρει μέρος στο κεντρικό φόρουμ για την άμυνα της περιοχής της Ασίας-Ειρηνικού, που ξεκινά σήμερα, στο οποίο όμως δεν θα παραστεί κανένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος από την Κίνα.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά στο φόρουμ «Διάλογος του Σάνγκρι- Λα», που διεξάγεται στη Σιγκαπούρη, δεν θα πάρει μέρος ο Κινέζος υπουργός Άμυνας Ντονγκ Ζουν. Στο φόρουμ συμμετέχουν επικεφαλής του στρατού και εμπειρογνώμονες από περίπου 45 χώρες.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η αποστολή από την Κίνα μιας χαμηλόβαθμης αντιπροσωπείας που αποτελείται κυρίως από στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες αποτελεί ένδειξη της αυξανόμενης ισχύος του ασιατικού γίγαντα, ο οποίος πλέον δεν μπαίνει στον κόπο να στείλει τους κορυφαίους αξιωματούχους του.

«Αρκετά δηκτικός»

Η άφιξη του Χέγκσεθ στο φόρουμ γίνεται δύο εβδομάδες μετά την επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) στην Κίνα, στη διάρκεια της οποίας ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ προειδοποίησε τις ΗΠΑ για το θέμα της Ταϊβάν.

Από την πλευρά του ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει αποφασίσει αν οι ΗΠΑ θα πουλήσουν και άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ταϊβάν, χαρακτηρίζοντας τις πωλήσεις αυτές «καλό διαπραγματευτικό εργαλείο» για να ασκήσει πίεση στην Κίνα για διάφορα θέματα, αν και τόνισε ότι «δεν θέλω να έχουμε κάποιον που θα πει ‘ας ανεξαρτητοποιηθούμε’».

Η αυριανή ομιλία του Χέγκσεθ αναμένεται να είναι «αρκετά δηκτική προς την Κίνα, αν και αποδέκτης της θα είναι κυρίως το αμερικανικό κοινό», εκτίμησε ο Ο Έι Σαν, ερευνητής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων της Σιγκαπούρης.

«Με τον Τραμπ όλα είναι υπό διαπραγμάτευση. Ακόμη και με τους εχθρούς μπορεί να συναφθούν συμφωνίες (…) ακόμη και χρησιμοποιώντας την Ταϊβάν ως εργαλείο διαπραγμάτευσης», δήλωσε.

Η Κίνα είχε στείλει τον Ντονγκ Ζουν στον «Διάλογο του Σάνγκρι- Λα» το 2024 όπου συναντήθηκε με τον τότε ομόλογό του των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν.

Όμως «ήταν απών πέρυσι διότι προφανώς η Κίνα δεν επιθυμούσε τον διάλογο» με τον Χέγκσεθ, σχολίασε ο Γουίλιαμ Τσουνγκ ερευνητής στο Ινστιτούτο ISEAS-Yusof Ishak στη Σιγκαπούρη.

Στο περσινό φόρουμ ο Αμερικανός υπουργός είχε χαρακτηρίσει την Κίνα απειλή για την περιοχή της Ασίας- Ειρηνικού και κάλεσε τους συμμάχους των ΗΠΑ στην Ασία να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, προκαλώντας την οργή του Πεκίνου. Κινέζοι αξιωματούχοι εκτίμησαν ότι οι δηλώσεις αυτές δυσφημούν την Κίνα και επέκριναν την Ουάσινγκτον για τη δημιουργία εντάσεων στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Αντιμετώπιση των επικρίσεων

Φέτος το Πεκίνο θα εκπροσωπείται από τον υποστράτηγο Μενγκ Σιανγκτσίνγκ, καθηγητή και αναπληρωτή επικεφαλής του Ινστιτούτου Στρατηγικών Ερευνών στο πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας, ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Άμυνας χθες Πέμπτη.

Ο Μενγκ προΐσταται μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων και μελών του ινστιτούτου αυτού, αλλά και της Ακαδημίας Στρατιωτικών Επιστημών και του Πολεμικού Ναυτικού.

Σε μια ανάλυση που δημοσιεύτηκε για το think tank Lowy Institute, ο Γουίλιαμ Τσουνγκ υποστήριξε ότι οι λόγοι για την απουσία του Ντονγκ Ζουν φέτος είναι προφανείς. «Η Κίνα έχει πλέον γίνει μια σημαντική περιφερειακή δύναμη, επομένως δεν χρειάζεται πραγματικά να στείλει τον υπουργό Άμυνας για να αντιμετωπίσει ένα μπαράζ ερωτήσεων και να προσπαθήσει να κάνει καλή εντύπωση», επεσήμανε.

Αλλά αυτό σημαίνει ότι το Πεκίνο δεν θα διαθέτει και κανέναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο για να αντιμετωπίσει τις πιθανές επικρίσεις της Ουάσινγκτον αναφορικά με την Ταϊβάν ή τη Νότια Σινική Θάλασσα.

«Καθώς η εικόνα της αμερικανικής ηγεσίας επιδεινώνεται», η Κίνα, αν ήταν παρούσα, θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να «μειώσει τις περιφερειακές εντάσεις» και να επαναλάβει τη θέση της ότι η στρατιωτική επιλογή θα χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση της Ταϊβάν μόνο «ως έσχατη λύση», υπογράμμισε ο Τσουνγκ.

Πηγή: skai.gr

