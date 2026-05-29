Ο IDF πιστεύει ότι η Χαμάς λειτουργεί drones οπτικών ινών τύπου FPV στη Λωρίδα της Γάζας, παρόμοια με τα drones που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ για να προκαλέσει απώλειες και τραυματισμούς στον Βορρά, δήλωσε αξιωματικός της Νότιας Διοίκησης στο Walla.

«Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για ένα σενάριο που περιλαμβάνει τη χρήση ανεμοπτέρων (drones με αλεξίπτωτο) και μπαράζ ρουκετών», δήλωσε ο αξιωματικός.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχει εκτίμηση για κλιμάκωση ή οποιαδήποτε ένδειξη άμεσων σχεδίων χρήσης αυτών των όπλων εναντίον του Ισραήλ ή των στρατευμάτων του IDF.

Ο στρατός παραδέχθηκε ότι παρά το χρόνο που έχει περάσει από τη σφαγή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, και τις πολλαπλές προσπάθειες στο Ισραήλ και στο εξωτερικό για την αντιμετώπιση της απειλής, δεν υπάρχει ακόμη πλήρης λύση για την αναχαίτιση drones οπτικών ινών.

Τα πλεονεκτήματα των FPV drones

Το κλείσιμο του επιχειρησιακού κενού έναντι αυτών των αεροσκαφών, τα οποία έχουν χαμηλό αποτύπωμα ραντάρ και ηλεκτρονικό αποτύπωμα, παραμένει μια σημαντική πρόκληση. Αντίθετα με τα drones που βασίζονται στην ασύρματη μετάδοση ραδιοσυχνοτήτων, τα drones οπτικών ινών σέρνουν ένα λεπτό καλώδιο οπτικής ίνας που μεταδίδει δεδομένα και εντολές απευθείας από τον χειριστή στο αεροσκάφος.

Αυτό τους δίνει πλήρη ανοσία στα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, επιτρέπει τη μετάδοση βίντεο ποιότητας HD χωρίς καθυστέρηση και επιτρέπει πλήγματα ακριβείας εναντίον κρυμμένων στόχων ή στόχων μέσα σε κτίρια, όλα αυτά χωρίς κίνδυνο διακοπής του σήματος.

Στρατιωτικές πηγές και πηγές ασφαλείας αναφέρουν ότι μετά από μια σειρά συζητήσεων στο Υπουργείο Άμυνας και τον IDF, έχουν προταθεί αρκετές τεχνολογικές λύσεις για την αντιμετώπιση της απειλής.

Πάνω απ' όλα, τόνισαν ότι η αυστηρή τήρηση της κατάλληλης επιχειρησιακής προληπτικής συμπεριφοράς στο πεδίο παραμένει η πρώτη και πιο κρίσιμη γραμμή άμυνας.

Το κύμα επιθέσεων της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων των FPV drones, «τύφλωσε» τη Μεραρχία της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου

Το Walla έμαθε ότι ακόμη και κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος επιθέσεων της Χαμάς στα σύνορα στις 7 Οκτωβρίου, η οργάνωση χρησιμοποίησε drones οπτικών ινών για να «τυφλώσει» τον τομέα και να στοχεύσει συστήματα παρατήρησης.

Οι έρευνες διαπίστωσαν ότι η Χαμάς εισήγαγε λαθραία τα drones με τη βοήθεια του Ιράν και της Χεζμπολάχ, βασιζόμενη στην εκπαίδευση και τη γνώση που παρείχε η Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Στα χρόνια που προηγήθηκαν του πολέμου, αυτά τα drones χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στη Συρία και στη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας.

Ενώ το αμυντικό κατεστημένο του Ισραήλ ήταν ενήμερο για την αναπτυσσόμενη απειλή, παρ' όλα αυτά αιφνιδιάστηκε από την ακριβή χρήση αυτών των εργαλείων.

Πηγή: skai.gr

