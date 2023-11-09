Η επικείμενη επίσκεψη του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Βερολίνο εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις στο εσωτερικό της Γερμανίας.

Η πρόεδρος της Ισραηλιτικής Πολιτιστικής Κοινότητας Μονάχου και Άνω Βαυαρίας Σαρλότε Κνόμπλοχ επέκρινε την πρόσκληση της γερμανικής κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για «λάθος».

«Πιστεύω ότι είναι απολύτως λάθος να του προσφέρουμε βήμα στη Γερμανία, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία το Ισραήλ απειλείται», δήλωσε η κυρία Κνόμπλοχ στην εφημερίδα «Tagesspiegel» και τόνισε ότι η Τουρκία «ήταν ένας σημαντικός σύμμαχος της Δύσης, αλλά τώρα απομακρύνεται από αυτήν». Υποψιάζομαι, ανέφερε η ίδια, ότι «η Τουρκία βρίσκεται τώρα στο πλευρό του Ιράν».

Ο τούρκος πρόεδρος αναμένεται να επισκεφθεί το Βερολίνο στις 17 και 18 Νοεμβρίου, στη σκιά των πρόσφατων δηλώσεών του περί «εγκλημάτων πολέμου» του Ισραήλ τα οποία «συγκαλύπτει» η Δύση και περί «γενοκτονίας των Εβραίων» στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο ίδιο πνεύμα, ο κ. Ερντογάν εξέφρασε την άποψη ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, αλλά μια απελευθερωτική ομάδα που αγωνίζεται για να προστατεύσει τη χώρα και τους πολίτες της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

