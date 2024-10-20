Λογαριασμός
Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Βηρυτό τα ξημερώματα - «Θα χτυπήσουμε κτίρια της Χεζμπολάχ» είχαν προειδοποιήσει οι IDF - Βίντεο

Πολύ νωρίς το πρωί το Ισραήλ χτύπησε το νότιο προάστιο Νταχίγιε - Ο ισραηλινός στρατός είχε προειδοποιήσει για πλήγματα στις συνοικίες Χαρέτ Χράικ και Χαντάθ

Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Βηρυτό

Προειδοποιήσεις εκκένωσης στους κατοίκους δυο συνοικιών νοτίου προαστίου της Βηρυτού εξέδωσε τα ξημερώματα ο ισραηλινός στρατός καθώς ετοιμαζόταν να βομβαρδίσει δυο ακίνητα στα οποία βρίσκονται εγκαταστάσεις του κινήματος Χεζμπολά, μία ημέρα μετά την επίθεση με drone στην κατοικία του ισραηλινού πρωθυπουργού στην Καισάρεια. 

«Βρίσκεστε σε μικρή απόσταση από εγκαταστάσεις της Χεζμπολά, εναντίον των οποίων θα δράσει πολύ σύντομα ο ισραηλινός στρατός» αναφέρεται σε ανακοίνωση. 

Λίγη ώρα αργότερα, πολύ νωρίς το πρωί το Ισραήλ χτύπησε το νότιο προάστιο Νταχίγιε, όπως φαίνεται από τις εικόνες που κυκλοφορήσαν στα social media και στα διεθνή πρακτορεία.

Τα συγκεκριμένα ακίνητα που θα χτυπούσε το Ισραήλ βρίσκονται στις συνοικίες Χαρέτ Χράικ και Χαντάθ. 

Το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI ανέφερε ότι «εχθρικά αεροπλάνα πραγματοποίησαν το πρωί δύο πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού, το ένα από τα οποία έπληξε πολυκατοικία στο Χάρετ Χρέικ, η οποία βρίσκεται κοντά σ' ένα τζαμί και ένα νοσοκομείο». 

λιβανος

Την ίδια ώρα, το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε την Κυριακή ότι οι ισραηλινές δυνάμεις επιχείρησαν εισβολή προς τη Ζαχάτζρα στο νότιο Λίβανο ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούσαν βομβαρδισμούς πυροβολικού στα περίχωρα της πόλης.

Πηγή: skai.gr

