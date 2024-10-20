Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Βηρυτό

Προειδοποιήσεις εκκένωσης στους κατοίκους δυο συνοικιών νοτίου προαστίου της Βηρυτού εξέδωσε τα ξημερώματα ο ισραηλινός στρατός καθώς ετοιμαζόταν να βομβαρδίσει δυο ακίνητα στα οποία βρίσκονται εγκαταστάσεις του κινήματος Χεζμπολά, μία ημέρα μετά την επίθεση με drone στην κατοικία του ισραηλινού πρωθυπουργού στην Καισάρεια.

«Βρίσκεστε σε μικρή απόσταση από εγκαταστάσεις της Χεζμπολά, εναντίον των οποίων θα δράσει πολύ σύντομα ο ισραηλινός στρατός» αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Λίγη ώρα αργότερα, πολύ νωρίς το πρωί το Ισραήλ χτύπησε το νότιο προάστιο Νταχίγιε, όπως φαίνεται από τις εικόνες που κυκλοφορήσαν στα social media και στα διεθνή πρακτορεία.

Good morning from Beirut Lebanon pic.twitter.com/OCblHqBQEX — Mossad Commentary (@MOSSADil) October 20, 2024

Τα συγκεκριμένα ακίνητα που θα χτυπούσε το Ισραήλ βρίσκονται στις συνοικίες Χαρέτ Χράικ και Χαντάθ.

Το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI ανέφερε ότι «εχθρικά αεροπλάνα πραγματοποίησαν το πρωί δύο πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού, το ένα από τα οποία έπληξε πολυκατοικία στο Χάρετ Χρέικ, η οποία βρίσκεται κοντά σ' ένα τζαμί και ένα νοσοκομείο».

Την ίδια ώρα, το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε την Κυριακή ότι οι ισραηλινές δυνάμεις επιχείρησαν εισβολή προς τη Ζαχάτζρα στο νότιο Λίβανο ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούσαν βομβαρδισμούς πυροβολικού στα περίχωρα της πόλης.

