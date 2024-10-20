Ο δισεκατομμυριούχος ψηφοφόρος και μέγας χορηγός του Ταμπ, Ίλον Μασκ υποσχέθηκε χθες, Σάββατο, να δίνει 1 εκατομμύριο δολάρια κάθε μέρα μέχρι τις εκλογές του Νοεμβρίου σε κάποιον που θα έχει υπογράψει στο Ίντερνετ την αίτησή του υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην οπλοκατοχή, τα οποία εγγυάται το Σύνταγμα των ΗΠΑ.

Μάλιστα, έδωσε την πρώτη επιταγή του ενός εκατομμυρίου δολαρίων σε έναν ψηφοφόρο του Τραμπ που παρευρισκόταν σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Μασκ στο Χάρισμπεργκ της, Πενσιλβάνια, υπέρ του ρεπουμπλικανού υποψήφιου.

Ο νικητής ήταν ένας άνδρας ονόματι Τζον Ντρέερ, που ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει την επιταγή του.

Το μόνο κριτήριο, σύμφωνα με τον Μασκ, ήταν ότι είχε υπογράψει την αίτηση και μόνη του υποχρέωση είναι να γίνει το πρόσωπο της καμπάνιας του Μασκ για την αίτηση.

«Παρεμπιπτόντως, ο Τζον δεν είχε ιδέα», είπε ο ιδρυτής της Tesla την ώρα που έδινε στον Ντρέερ την επιταγή.

BREAKING: Elon Musk announces that he will be randomly awarding $1 MILLION every day from now until Election Day to registered Pennsylvania voters who sign America PAC’s petition and surprised a member of the audience as the first winner.



SIGN: https://t.co/PgHAgrlTFA pic.twitter.com/qd4ZRNe4z4 — America (@america) October 20, 2024

Η αίτηση, την οποία ο Μασκ ζητάει από τους πολίτες να υπογράψουν, αναφέρει: «Η Πρώτη και η Δεύτερη Τροπολογίες εγγυώνται την ελευθερία του λόγου και το δικαίωμα της οπλοκατοχής. Υπογράφοντας, δηλώνω την υποστήριξή μου στην Πρώτη και τη Δεύτερη Τροπολογία».

Οι παρευρεθέντες στη χθεσινή εκδήλωση έπρεπε να υπογράψουν την αίτηση, επιτρέποντας έτσι στην America PAC - οργάνωση πολιτικής δράσης που ίδρυσε ο Μασκ με στόχο να υποστηρίξει την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ για την προεδρία - να αποκτήσει τα στοιχεία περισσότερων εν δυνάμει ψηφοφόρων τους οποίους έχει αρκετές πιθανότητες να πείσει να πάνε στις κάλπες για να ψηφίσουν τον Τραμπ.

Τα χρήματα αυτά είναι το τελευταίο παράδειγμα του πώς ο Μασκ χρησιμοποιεί τον εντυπωσιακό πλούτο του για να επηρεάσει την πολύ αμφίρροπη αναμέτρηση για την προεδρία ανάμεσα στον Τραμπ και τη δημοκρατική αντίπαλό του Κάμαλα Χάρις.

«Μου φαίνεται ωραίος τρόπος για να ξοδεύω χρήματα», δήλωσε ακόμα ο πολυδισεκατομμυριούχος, ο οποίος κατηγόρησε και πάλι τους Δημοκρατικούς για «λογοκρισία».

«Το να δολοφονήσεις μια μαριονέτα δεν έχει αξία»

Η εκδήλωση στο Χάρισμπεργκ ήταν η τρίτη στην Πενσιλβάνια, όπου ο Μασκ ενθαρρύνει τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν εκ των προτέρων και να πείσουν και άλλους να κάνουν το ίδιο.

Χθες, επανέλαβε πως, αν κερδίσει η Χάρις, θα είναι «οι τελευταίες εκλογές», υπονοώντας ότι οι ΗΠΑ δεν θα υπάρχουν πια.

Δήλωσε επίσης ότι οι δύο απόπειρες δολοφονίας του Τραμπ αποδεικνύουν πως ταράζει τα νερά και ενοχλεί το κατεστημένο με τρόπους που η Χάρις δεν το κάνει. Πρόσθεσε πως γι' αυτό κανένας δεν προσπαθεί να σκοτώσει την Χάρις.

«Το να δολοφονήσεις μια μαριονέτα δεν έχει αξία», δήλωσε ο Μασκ επαναλαμβάνοντας ένα «επιχείρημα» που είχε διατυπώσει σε καταχώρισή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

