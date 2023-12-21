Ο Γερμανός φωτογράφος Bastian Werner δημοσίευσε μία εκπληκτική φωτογραφία στην χιονισμένη Βαυαρία και συγκεκριμένα στο Allgäu, μια περιοχή στη Σουηβία στη νότια Γερμανία, η οποία απεικονίζει ένα εκκλησάκι περιτριγυρισμένο από ομίχλη πάγου.

Αυτό το σπάνιο φαινόμενο ονομάζεται 'ice halo'.

Ο Γερμανός φωτογράφος στη λεζάντα της δημοσίευσής του γράφει μεταξύ άλλων πως «δεν περίμενε ποτέ να αντικρύσει ένα τέτοιο θέαμα καθώς αποτελεί ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο».

Μάλιστα αναφέρει πως έψαχνε για περίπου δέκα χρόνια αυτό το φαινόμενο ωστόσο δεν του είχε τύχει ποτέ να το συναντήσει. Τώρα, αισθάνεται πολύ τυχερός που τελικά τα κατάφερε.

Η απόκοσμη εικόνα κάνει τον γύρο των social media και μάλιστα σύμφωνα με τη daily mail τη μοιράστηκε και η NASA.

Η ανάρτηση του φωτογράφου

«Περπατούσα στο βαθύ χιόνι όταν παρατήρησα την ομίχλη πάγου. Δίπλα στο ξωκλήσι είχε χιόνι 60-70 εκατοστά.

Σπάνια δίνω 10/10 για μια δικιά μου φωτογραφία, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καλύτερη! Για 10 χρόνια πήγαινα επανειλημμένα σε περιοδείες σε μέρες με ομίχλη σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, αλλά ποτέ δεν βρήκα ομίχλη πάγου ούτε μια φορά.

Τώρα, όταν τελικά τα κατάφερα, η ομίχλη πάγου ήταν ακριβώς δίπλα σε ένα από τα πιο όμορφα φωτογραφικά σημεία στο Allgäu. Ο συνδυασμός ενός τέλειου μοτίβου και στη συνέχεια ενός τόσο σπάνιου φαινομένου είναι εξαιρετικά σπάνιος!

Σε αυτό προστέθηκαν τα 60-70 εκατοστά φρέσκου χιονιού των τελευταίων ημερών, που είναι ασυνήθιστα πολύ εκεί κάτω, οπότε υπήρχε μια τέλεια επικάλυψη χιονιού, και το πιο όμορφο backround για να 'ξεφύγεις'. Έζησα τόσα πολλά φέτος, αλλά ποτέ δεν περίμενα να ζήσω κάτι τέτοιο!»

Πηγή: skai.gr

