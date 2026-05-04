ΗΑΕ: Σοβαρή κλιμάκωση οι ιρανικές επιθέσεις - Διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταγγέλλουν ότι οι επιθέσεις από το Ιράν συνιστούν «σοβαρή κλιμάκωση» και αποτελούν «άμεση απειλή» για την εθνική τους ασφάλεια, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Παράλληλα, το Άμπου Ντάμπι υπογραμμίζει ότι διατηρεί «το πλήρες και νόμιμο δικαίωμα» να απαντήσει στις ιρανικές επιθέσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αντιποίνων.

Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε τρεις πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, ενώ ένας τέταρτος κατέπεσε στη θάλασσα.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, οι εκρήξεις που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές συνδέονται με την επιτυχή αναχαίτιση των εναέριων απειλών, ενώ οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, φωτιά ξέσπασε σε πετρελαϊκή βιομηχανική εγκατάσταση στη Φουτζάιρα, έπειτα από επίθεση με drone που αποδίδεται στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την ανησυχία για την ασφάλεια κρίσιμων ενεργειακών υποδομών στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

