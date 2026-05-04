«Αυτός είναι ο δρόμος»: Ανάρτηση Λευκού Οίκου για την ημέρα των Star Wars με τον Τραμπ ως...Mandalorian

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε τη Δευτέρα μια εικόνα, στην οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απεικονίζεται ως ο ήρωας της σειράς της Disney «The Mandalorian» και της επερχόμενης ταινίας «The Mandalorian and Grogu» - σε μια χρονική στιγμή που, φυσικά, συμπίπτει με την 4η Μαΐου (γνωστή και ως «Ημέρα του Star Wars»). Ο Τραμπ με στολή... Mandalorian συνοδεύεται από το εξωγήινο παιδί και μαθητευόμενο Τζεντάι, τον Γκρόγκου, γνωστό και ως «baby Yoda», ενώ ο Τραμπ κρατά μια αμερικανική σημαία...αν και το Star Wars διαδραματίζεται «πριν από πολύ καιρό σε έναν γαλαξία πολύ, πολύ μακριά», πιθανώς πριν από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

«Σε έναν κόσμο που απαιτεί δύναμη, η Αμερική είναι έτοιμη. Αυτός είναι ο δρόμος. Η 4η Μαΐου να είναι μαζί σας (σ.σ. May the 4th be with you - λογοπαίγνιο στα αγγλικά αό τη γνωστή φράση του κινηματογραφικού σύμπαντος των Star Wars «May the Force be with you)», αναφέρεται στην ανάρτηση του Λευκού Οίκου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην εικόνα, ο Τραμπ ντυμένος ως Mandalorian κρατάει το κράνος του κυνηγού επικηρυγμένων. Και υπό κανονικές συνθήκες, το να εμφανίζεται κανείς με ακάλυπτο πρόσωπο αποτελεί σοβαρή παραβίαση του κώδικα των Mandalorians. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα κενά στο σενάριο τα οποία η σειρά του Disney+ έχει εκμεταλλευτεί, καθώς οι παραγωγοί ήθελαν να δώσουν στον Πέδρο Πασκάλ (ο οποίος υποδύεται τον χαρακτήρα) κάποιο πραγματικό χρόνο στην οθόνη.

In a galaxy that demands strength - America stands ready.



This is the way. May the 4th be with you. pic.twitter.com/S8dOKOVd5P — The White House (@WhiteHouse) May 4, 2026

Σημειώνεται ότι η ταινία της Disney «The Mandalorian and Grogu» αναμένεται να βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στα τέλη Μαΐου. Σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο Jon Favreau, η οποία ακολουθεί τον Din Djarin (γνωστός και ως Mando) του Πασκάλ και τον Grogu (παλαιότερα γνωστό ως The Child) καθώς περιπλανιούνται σε έναν γαλαξία που ακόμα αναρρώνει από την πτώση της Αυτοκρατορίας. Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, η ιστορία διαδραματίζεται μετά την πτώση της Αυτοκρατορίας, με τους αυτοκρατορικούς πολέμαρχους να εξακολουθούν να είναι διάσπαρτοι σε όλο το γαλαξία. Η νεοσύστατη Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να προστατεύσει αυτό για το οποίο πάλεψε η Επανάσταση και ζητά βοήθεια από τον θρυλικό κυνηγό επικηρυγμένων και τον νεαρό μαθητευόμενό του.

Πηγή: skai.gr

