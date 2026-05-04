Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για τον βανδαλισμό ενός τοίχου, καλυμμένου με πορτρέτα διαδηλωτών που σκοτώθηκαν στην πρόσφατη καταστολή των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων στο Ιράν, ανακοίνωσε η αστυνομία του Λονδίνου στη Βρετανία.

Ο τοίχος αυτός βρίσκεται στη συνοικία Γκόλντερς Γκριν, στα βόρεια της βρετανικής πρωτεύουσας, όπου την περασμένη Τετάρτη δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι δύο Εβραίοι, μια επίθεση που χαρακτηρίστηκε «τρομοκρατική» από την αστυνομία.

Ο βανδαλισμός του τοίχου έγινε στις 27 Απριλίου, γύρω στη 1 τη νύχτα και η έρευνα είχε ανατεθεί στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Σήμερα συνελήφθησαν στο Ρόμφορντ, άλλο προάστιο του Λονδίνου, ένας άνδρας 46 ετών και μια γυναίκα 38 ετών. Και οι δύο κατηγορούνται για εμπρησμό και για έκθεση σε κίνδυνο. Η έρευνα στο κτίριο όπου συνελήφθησαν οι δύο ύποπτοι συνεχίζεται.

Η συνοικία Γκόλντερς Γκριν, όπου κατοικεί μια σημαντική εβραϊκή κοινότητα, έγινε στόχος εμπρησμών ή απόπειρας εμπρησμού τις τελευταίες εβδομάδες. Μεταξύ των κτιρίων που μπήκαν στο στόχαστρο ήταν και δύο συναγωγές. Η αστυνομία έχει προχωρήσει συνολικά σε 30 συλλήψεις και μέχρι στιγμής έχουν ασκηθεί διώξεις σε εννέα πρόσωπα.

Η Βρετανία αύξησε την περασμένη Πέμπτη το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής κατά μία βαθμίδα, στο «σοβαρή πιθανότητα», λόγω μιας αντισημιτικής επίθεσης που σημειώθηκε την προηγούμενη ημέρα αλλά και της αύξησης της «ισλαμιστικής ή ακροδεξιάς απειλής». Αυτό σημαίνει ότι μια τρομοκρατική επίθεση θεωρείται «πολύ πιθανό» να συμβεί στη χώρα, σύμφωνα με την υπουργό Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ.

Πηγή: skai.gr

