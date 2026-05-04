Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βραζιλία: Συντριβή μικρού αεροσκάφους σε κτίριο στο Μπέλο Οριζόντε - 4 τραυματίες - Δείτε βίντεο

Ο πιλότος του αεροσκάφους εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια, ενώ οι τρεις επιβάτες ανασύρθηκαν σε σοβαρή κατάσταση - Στο σημείο έσπευσαν διασώστες

UPDATE: 19:12
Βραζιλία

Μικρό αεροπλάνο με τέσσερις επιβαίνοντες συνετρίβη πάνω σε κτίριο στην πόλη Μπέλο Οριζόντε, στη νοτιοανατολική Βραζιλία, τη Δευτέρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Όπως διευκρίνισε η πυροσβεστική, ο πιλότος του αεροσκάφους εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια, ενώ οι τρεις επιβάτες ανασύρθηκαν σε σοβαρή κατάσταση. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής και διασώστες, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί για τη διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βραζιλία Αεροσκάφος συντριβή αεροπλάνο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark