Μικρό αεροπλάνο με τέσσερις επιβαίνοντες συνετρίβη πάνω σε κτίριο στην πόλη Μπέλο Οριζόντε, στη νοτιοανατολική Βραζιλία, τη Δευτέρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Όπως διευκρίνισε η πυροσβεστική, ο πιλότος του αεροσκάφους εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια, ενώ οι τρεις επιβάτες ανασύρθηκαν σε σοβαρή κατάσταση. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής και διασώστες, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί για τη διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος.

WATCH: Small plane crashes into building in Belo Horizonte, Brazilpic.twitter.com/XLXBLoNraU — BNO News Live (@BNODesk) May 4, 2026

Πηγή: skai.gr

