Αεροπορικοί βομβαρδισμοί της Τουρκίας στο βόρειο Ιράκ - 17 μέλη του PKK νεκρά

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν αεροπορικές επιδρομές στο βόρειο Ιράκ κατά τις οποίες «εξουδετερώθηκαν» (σ.σ. σκοτώθηκαν) 17 μέλη του αυτονομιστικού ένοπλου κινήματος Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK), ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας χθες Δευτέρα.

Μαχητές του PKK έχουν βάσεις μετόπισθεν στο αυτόνομο ιρακινό Κουρδιστάν· στην περιοχή βρίσκονται επίσης εγκατεστημένες εδώ και 25 χρόνια τουρκικές στρατιωτικές βάσεις. Ο τουρκικός στρατός βομβαρδίζει συχνά την περιοχή, προκαλώντας αντιδράσεις στη Βαγδάτη.

Το PKK, το οποίο διεξάγει ένοπλο αγώνα εναντίον του τουρκικού κράτους από το 1984, χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» οργάνωση από την Άγκυρα, τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Μη κυβερνητική οργάνωση ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι από τα μέσα Ιουνίου ως τα τέλη Ιουλίου καταμέτρησε πάνω από 200 τουρκικούς βομβαρδισμούς στο βόρειο Ιράκ. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δρουν επίσης εναντίον της κουρδικής οργάνωσης YPG (Μονάδες Προστασίας του Λαού) στη βόρεια Συρία, που χαρακτηρίζουν τον συριακό βραχίονα του PKK, κάτι που προκαλεί εντάσεις με την Ουάσιγκτον, καθώς πρόκειται για την κύρια συνιστώσα των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ), παράταξης-συμμάχου των ΗΠΑ.

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ επανέλαβε τον περασμένο μήνα πως η κυβέρνησή του είναι «αποφασισμένη» να δημιουργήσει «ζώνη ασφαλείας» στο βόρειο Ιράκ, όπως και στη βόρεια Συρία, για την αποτροπή οποιασδήποτε παρείσφρησης «τρομοκρατών» στην τουρκική επικράτεια.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καυχιόταν στα μέσα Ιουλίου πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του έχουν καταφέρει να «αποκλείσουν» τους μαχητές του PKK στο βόρειο Ιράκ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.