Στάρμερ σε Πεζεσκιάν: Μην επιτεθείς στο Ισραήλ

Με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, επικοινώνησε τηλεφωνικά τη Δευτέρα ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ζητώντας του να μην επιτεθεί στο Ισραήλ και υπογραμμίζοντας ότι ο πόλεμος δεν είναι προς το συμφέρον κανενός.

Ο Στάρμερ επικοινώνησε με τον Πεζεσκιάν στο πλαίσιο των προσπαθειών για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, στον απόηχο των πρόσφατων δολοφονιών του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη και υψηλόβαθμου αξιωματούχου της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, οι οποίες πυροδότησαν απειλές για αντίποινα εναντίον του Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Sky News, η τηλεφωνική επικοινωνία Στάρμερ-Πεζεσκιάν διήρκησε 30 λεπτά και ακολούθησε τις διαβουλεύσεις Στάρμερ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και Ευρωπαίους ηγέτες για τη Μέση Ανατολή.

Ο Κιρ Στάρμερ είπε στον Μασούντ Πεζεσκιάν ότι ανησυχεί βαθύτατα για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αυτοσυγκράτησης και αποκλιμάκωσης ώστε να αποφευχθεί ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση.

Στην ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ υπογραμμίζεται επίσης ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν πως είναι προς το συμφέρον των δύο χωρών ο εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ Λονδίνου και Τεχεράνης. Ωστόσο, ο Στάρμερ είπε στον Πεζεσκιάν ότι ο διάλογος μεταξύ των δύο χωρών θα μπορούσε να ενισχυθεί μόνον εφόσον το Ιράν σταματούσε τις «αποσταθεροποιητικές ενέργειές του», όπως η ενίσχυση της ρωσικής πολεμικής μηχανής κατά την εισβολή στην Ουκρανία ή η απειλές σε βάρος πολιτών στη Βρετανία.

