Υπέρταση: Επηρεάζεται από τη ζέστη & την υγρασία;

«Το καλοκαίρι, η αρτηριακή πίεση μπορεί να επηρεαστεί από τις προσπάθειες του σώματος να μειώσει τη θερμοκρασία εκπέμποντας θερμότητα. Οι υψηλές θερμοκρασίες και η υγρασία αυξάνουν τη ροή του αίματος στο δέρμα. Το γεγονός αυτό, προκαλεί ταχυκαρδία, καθώς κυκλοφορεί διπλάσιο αίμα ανά λεπτό από ό,τι μια κανονική μέρα» επισημαίνει ο κ. Αθανάσιος Μανώλης Διευθυντής Β’ Καρδιολογικής Κλινικής και Κέντρου Υπέρτασης Metropolitan Hospital, Καθηγητής στο τμήμα Υπέρτασης του Πανεπιστημίου Βοστώνης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης και συνεχίζει:

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι

«Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι προκύπτουν όταν έχει καύσωνα και η υγρασία είναι πάνω από 70%. Μερικοί άνθρωποι (υπέρβαροι ή με καρδιακές, πνευμονικές ή νεφρικές παθήσεις) διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να επηρεαστούν από την υγρασία και τον καύσωνα όπως και οι ηλικιωμένοι.

Η θερμότητα και ο ιδρώτας μπορούν επίσης να μειώσουν την ποσότητα των υγρών στο σώμα, γεγονός που μπορεί να μειώσει τον όγκο του αίματος και να οδηγήσει σε αφυδάτωση. Αυτό επηρεάζει την ικανότητα του σώματος να δροσίζεται και μπορεί επίσης, να επηρεάσει δυσμενώς το καρδιαγγειακό σύστημα.

Όταν το σώμα χάνει περισσότερα υγρά από αυτά που λαμβάνει, δυσκολεύεται να εκτελέσει τις κανονικές του λειτουργίες. Οποιοσδήποτε μπορεί να αφυδατωθεί, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές. Υπάρχουν άτομα που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο λόγω ηλικίας, χρόνιων παθήσεων ή υπαίθριων δραστηριοτήτων όπως η εργασία ή η άσκηση.

Άλλοι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν: Ενήλικες με καρδιακές παθήσεις, προβλήματα σε πνεύμονες και νεφρούς, ή που λαμβάνουν διουρητικά, ηρεμιστικά ή φάρμακα για την αρτηριακή πίεση, άτομα που ακολουθούν δίαιτα χαμηλή σε αλάτι ή με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο.

Τα άτομα με ιστορικό υψηλής αρτηριακής πίεσης θα πρέπει να την παρακολουθούν κατά τη διάρκεια των κυμάτων καύσωνα. Θα πρέπει επίσης να πίνουν πολλά υγρά για να παραμείνουν ενυδατωμένα, να αποφεύγουν τη μεσημεριανή ζέστη, να ακολουθούν υγιεινή διατροφή, να εφαρμόζουν αντηλιακό αν βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο και να φορούν καπέλο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν έχετε αμφιβολίες, μείνετε μέσα σε ένα δροσερό περιβάλλον στο σπίτι σας» τονίζει.

Τα προειδοποιητικά σημάδια ότι το σώμα σας επηρεάζεται με τη ζέστη περιλαμβάνουν:

Κρύο δέρμα

Σύγχυση

Ζάλη

Αποπροσανατολισμό

Ταχύ παλμό

Υπερβολική εφίδρωση

Κούραση

Πονοκέφαλο

Μυϊκές κράμπες ή σπασμούς

Ναυτία

«Θα πρέπει να βρίσκετε τρόπους να διατηρείτε το σώμα σας δροσερό κατά τη διάρκεια υψηλών θερμοκρασιών και επίσης, να αποθηκεύετε τα φάρμακά σας σωστά, σε δροσερό και ξηρό μέρος, ώστε να μην εκτίθενται σε υπερβολική ζέστη γιατί ορισμένα επηρεάζονται από τις αλλαγές της θερμοκρασίας.

Ακόμη, κάποια φάρμακα μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητά σας να παραμένετε ενυδατωμένοι και να ανταποκρίνεστε σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως τα αντιυπερτασικά (β-αναστολείς και τα διουρητικά). Καλό θα είναι να επικοινωνήσετε με τον προσωπικό σας γιατρό μήπως χρειαστείτε τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής σας», καταλήγει ο κ. Μανώλης.

*Το Ιατρείο Υπέρτασης του Metropolitan Hospital, αναδείχθηκε ως το πρώτο ιατρείο υπέρτασης σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που πιστοποιήθηκε ως Κέντρο Αριστείας στην Υπέρταση (Center of Excellence) από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης (European Society of Hypertension - Ιούνιος 2021). Επίσης το Metropolitan Hospital είναι το πρώτο θεραπευτήριο στον ιδιωτικό χώρο που συμμετέχει στη συγγραφή των οδηγιών της υπέρτασης σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πιστοποίηση αυτή αναδεικνύει το Ιατρείο Υπέρτασης για την καινοτόμο δραστηριότητά του και την εξαιρετική ποιότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του στην έρευνα, τη διάγνωση, την αντιμετώπιση και τη θεραπεία της υπέρτασης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.