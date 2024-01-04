Η λήψη υδροξυχλωροκίνης κατά το πρώτο κύμα του COVID ενδέχεται να έχει προκαλέσει το θάνατο σχεδόν 17.000 ανθρώπων, σύμφωνα με μελέτη Γάλλων ερευνητών, αναφέρει σε άρθρο του το POLITICO.

Το φάρμακο κατά της ελονοσίας συνταγογραφήθηκε σε ορισμένους ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με COVID-19 κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας, «παρά την απουσία στοιχείων που τεκμηρίωναν τα κλινικά οφέλη του», επισημαίνουν οι ερευνητές στην εργασία τους, που δημοσιεύτηκε στο τεύχος Φεβρουαρίου του Biomedicine & Pharmacotherapy.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, υπολογίζεται ότι μπορεί να έχει προκαλέσει τον θάνατο περίπου 16.990 ανθρώπων σε έξι χώρες Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία και ΗΠΑ.



Πηγή: skai.gr

