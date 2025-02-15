Ακόμα τρεις όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν σήμερα, Σάββατο από τη Χαμάς.

Πρόκειται για τον 46χρονο Iair Horn, τον 36χρονο Αμερικανο-ισραηλινό Sagui Dekel Chen,, και τον 29χρονο Ρωσο-Ισραηλινό Alexandre (Sasha) Troufanov, οι οποίοι θα απελευθερωθούν μετά από 498 ημέρες αιχμαλωσίας.

Και οι τρεις άνδρες πιάστηκαν αιχμάλωτοι στο ίδιο κιμπούτς που χτυπήθηκε σκληρά στις 7 Οκτωβρίου, στην επίθεση της Χαμάς.

Το Ισραήλ από την πλευρά του αναμένεται να απελευθερώσει 369 Παλαιστίνιους κρατούμενους ως αντάλλαγμα.

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις όμηροι απελευθερώνονται μετά από φόβους ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάρρευση. Συγκεκριμένα, η Χαμάς είχε απειλήσει να καθυστερήσει την απελευθέρωση, κατηγορώντας το Ισραήλ για παραβίαση των όρων της εκεχειρίας.

Σε απάντηση, το Ισραήλ, με την υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, είχε απειλήσει με επανέναρξη των επιθέσεων εάν δεν απελευθερωθούν οι όμηροι. Ωστόσο, μετά από έντονες προσπάθειες των μεσολαβητών της Αιγύπτου και του Κατάρ να διατηρήσουν σε καλό δρόμο τη συμφωνία της εκεχειρίας, η Χαμάς δήλωσε την Πέμπτη ότι θα προχωρήσει στην προγραμματισμένη απελευθέρωση των ομήρων αυτό το Σαββατοκύριακο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.