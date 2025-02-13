Η παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση Χαμάς δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν επιθυμεί την κατάρρευση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Οι διαμεσολαβητές ασκούν πίεση για να εφαρμοστεί πλήρως η συμφωνία, να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ τηρεί ένα ανθρωπιστικό πρωτόκολλο και να συνεχίσει τις ανταλλαγές Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους αιχμαλώτους και κρατούμενους που κρατούνται από το Ισραήλ το Σάββατο, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Χαμάς.

Δύο παλαιστινιακές πηγές που έχουν γνώση του θέματος, υποστήριξαν ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες που διεξάγονται προκειμένου να αποσοβηθεί η κρίση που απειλεί την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Υπάρχει πρόοδος», δήλωσε στο AFP μία από τις πηγές, επισημαίνοντας ότι οι μεσολαβητές απέσπασαν «την ισραηλινή δέσμευση να εφαρμοστούν οι όροι του ανθρωπιστικού πρωτοκόλλου (σ.σ. της συμφωνίας εκεχειρίας) ήδη από σήμερα το πρωί».

Αφού επιβεβαιωθεί από τους μεσολαβητές η σύμφωνη γνώμη του Ισραήλ, «τα προκατασκευασμένα κτίρια, οι σκηνές, τα καύσιμα, ο βαρύς εξοπλισμός, τα φάρμακα, τα υλικά ανοικοδόμησης των νοσοκομείων και όλα όσα συνδέονται με το ανθρωπιστικό πρωτόκολλο» θα μπορέσουν να αρχίσουν να εισέρχονται στη Λωρίδα της Γάζας, διευκρίνισε η πρώτη πηγή.

Χθες Τετάρτη ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς απείλησε από την πλευρά του τη Χαμάς με «νέο πόλεμο (…) διαφορετικής έντασης από αυτόν πριν την εκεχειρία», αν η Χαμάς δεν απελευθερώσει τους Ισραηλινούς ομήρους ως το Σάββατο.

Η συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς υπεγράφη έπειτα από μεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ.

Με βάση τους όρους της πρώτης φάσης οι δύο πλευρές θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει τις έμμεσες διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση, 16 ημέρες αφού τέθηκε σε ισχύ η πρώτη, στις 19 Ιανουαρίου.

Μέχρι στιγμής οι συνομιλίες αυτές δεν έχουν ξεκινήσει, αν και οι πέντε ανταλλαγές ομήρων και κρατουμένων έχουν πραγματοποιηθεί κανονικά.

Πηγή: skai.gr

