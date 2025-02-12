Χαμάς: Είμαστε «δεσμευμένοι» στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος για τους ομήρους

Αναδίπλωση της Χαμάς στο θέμα της συμφωνίας για τους ομήρους; Ο ανώτερος εκπρόσωπος της οργάνωσης, Σάμι Αμπού Ζούχρι, τόνισε στο Al Jazeera το βράδυ της Τετάρτης ότι η Χαμάς «δεσμεύεται» στην εφαρμογή του προηγουμένως συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος της συμφωνίας, και ότι το Σάββατο δεν θα απελευθερώσει «όλους» τους Ισραηλινούς ομήρους, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα τηρηθεί η συμφωνία.



Τα σχόλια του Αμπού Ζούχρι έρχονται στον απόηχο των φόβων για κατάρρευση της συμφωνίας.



Νωρίτερα την Τετάρτη, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς προειδοποίησε ότι εάν η Χαμάς δεν απελευθερώσει τους Ισραηλινούς ομήρους μέχρι το Σάββατο «θα ξεσπάσει κόλαση», απηχώντας ανάλογη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, βάσει της συμφωνίας ήταν προγραμματισμένο να απελευθερωθούν μόνο τρεις όμηροι.



Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μιλήσει για απελευθέρωση όλων των ομήρων: «εάν δεν επιστραφούν όλοι οι όμηροι της Γάζας μέχρι το Σάββατο στις 12 μ.μ., θα πρότεινα να ακυρωθεί η κατάπαυση του πυρός. Αφήστε την κόλαση να ξεσπάσει, το Ισραήλ μπορεί να την παρακάμψει (τη συμφωνία)».

«Αλλά σε ό,τι με αφορά... θα έλεγα ακυρώστε τη, και όλα μπορούν να συμβούν», πρόσθεσε. «Απελευθερώστε τους όλους, όχι σταγόνα-σταγόνα, ούτε δύο και ένας και τρεις και τέσσερις και δύο», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Σημειώνεται πάντως ότι το μεσημέρι της Τετάρτης, άλλος αξιωματούχος της Χαμάς επανέλαβε ότι αναβάλλει την απελευθέρωσή των ομήρων που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο.

